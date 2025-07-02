Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açtı

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açtı
02.07.2025 16:24  Güncelleme: 16:26
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Ege Bölgesi'nde otomotiv teknolojileri ve eğlencenin buluştuğu Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanı'nda düzenlenecek. Fuar, klasik anlayışın ötesine geçecek aktivitelerle dolu olacak ve ünlü sanatçıların konserleriyle zenginleşecek.

Ege Bölgesinde otomotiv teknolojileri ve eğlencenin ilk kez buluşacağı Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT), geniş katılımlı bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bizim Medya ve Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Denizli'nin en büyük motorlu taşıtlar fuarı olma özelliğine DEMOT Fuarı 2025, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanında gerçekleştirilecek. Klasik bir fuar anlayışının ötesine geçecek olan DEMOT; bölgenin en büyük, en kapsamlı ve konserli ilk fuarı olacak. Fuarın açılışı bugün öğleden sonra geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirecek.

Klasik bir fuar anlayışının ötesine geçecek olan DEMOT; bölgenin en büyük, en kapsamlı ve konserli ilk fuarı. Otomobil, motosiklet, tır, karavan, VİP dizayn araçlar, yedek parça, araç bakımı ve çok daha fazlasının yer alacağı fuar, sektörün öncü markalarını tek çatı altında buluşturdu. Fuarda sadece motorlu taşıtlar değil, araba aksesuarı firmaları, sürücü kursları, yedek parça firmaları gibi çeşitli stantlarda yer alıyor.

Teknoloji ve eğlencenin ilk kez bir araya geleceği DEMOT Fuarında 5 gün boyunca bir birinden ünlü sanatçılar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gündüz teknolojiyle iç içe etkinliklerin yapılacağı fuar alanı akşamları ise konserlerle şenlenecek. Fuar boyunca 2 Temmuzda Simge ve Ceren Özdemir, 3 Temmuzda Emre Fel, 4 Temmuzda Zara, 5 Temmuzda Manuş Baba, 6 Temmuzda Şahin Kendirci ve sunumlarda ise Doğukan Alsay motorlu taşıt tutkunlarıyla birlikte olacak.

"Gündüzleri firmalarımızın tanıtımları akşamları ise eğlenceler taçlandırmak istiyoruz"

Denizli'ye bir ilki yaşatmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bizim Medya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Balım, "Fuarımızı katılım sağlayan Denizli'nin hemen hemen motorlu araçlar denilince akla gelen birçok firmayla beraberiz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu emeği boşa çıkarmadan dörtdörtlük bir fuar geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızla da geldiğimizde ve fuarın bittiğinde biz eğlendik diyebileceğimiz bir fuar yaşamak istiyoruz. Gündüzleri firmalarımızın tanıtımları akşamları ise eğlenceler taçlandırmak istiyoruz. Güzel bir fuar geçirmek dileğiyle" dedi.

"5 gün boyunca sürecek fuar, Denizli için çok önem taşıyor"

Düzenlenen etkinliğin Denizli için çok önemli olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım, "Traktöründen motosikletine çok çeşidin içinde bulunduğu bu etkinlik Denizli için gerçekten çok önemli. Denizlilimizin her yaptığı işte gücünü ve büyüklüğünü herkese gösteriyor. Bu yalnızca bir fuar değil 5 gün gece gündüz sürecek eğlenceli bir etkinlik. Gençlerimizle ailelerimizle gelebileceğimiz ve akşamları çok değerli sanatçıların da geleceği özel bir etkinlik. Denizli ve Denizli dışından gelen bütün vatandaşlar için mutlu ayrılabileceği bir yer. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açtı - Son Dakika

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