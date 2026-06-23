Denizli MÜSİAD\'ın Yeni Binası Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve Yönetim Kurulu üyeleri Denizli MÜSİAD Şubesi'nin yeni hizmet binası açılışına katıldı.

İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği açılış programında bölgesel kalkınma, ekonomik gelişmeler ve küresel ticarette ortaya çıkan yeni fırsatlar ele alındı. İş insanları ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği programda, üretim, ihracat ve yatırım odaklı çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantılarda iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu güncel konular değerlendirilirken, bölgesel iş birliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği için ortak projelerin ve güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Denizli Şubesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunularak, binanın iş dünyasına değer katacak proje ve faaliyetlere ev sahipliği yapacağına inandığını açıkladı. - MUĞLA