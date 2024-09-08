Denizli\'nin Babadağ ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Ekonomi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yakın zamanda yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinin sanayi ve ekonomik yönünden kalkınması katkıda bulunacak olan Küçük Sanayi Sitesi hakkında Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Ahmet Ulueren ile birlikte hak sahipleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje hakkında gerçekleştirilen toplantıda ayrıntılar ve hak sahiplerinin görüşleri alındı.

İlçenin sanayi ve ekonomi yönünden kalkınmasını katkıda bulunacağını ifade eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, " Bugün yakın zamanda yapılacak Küçük Sanayi Sitesi hakkında Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Ahmet Fazıl Ulueren ile birlikte hak sahiplerimizle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Projenin ayrıntılarını ve hak sahiplerinin değerli görüşlerini dinledik. İlçemizin sanayi ve ekonomi yönünden kalkınmasına katkıda bulunacak olan Küçük Sanayi Sitesi'nin tüm hak sahipleri ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ