Çiftçiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor

10.08.2022 11:10
Çiftçiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir taraftan üzümlerin hasadına devam edilirken, diğer taraftan ise üreticiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir taraftan üzümlerin hasadına devam edilirken, diğer taraftan ise üreticiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Buldan ilçesinde bu yıl üzümler kesilerek hasat edilmeye başlandı. Kent genelinde ilk hasadın yapıldığı üzümlerin toplanması için başlatılan hummalı çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan üzüm toplama işlemi hava sıcaklığının yükselmeye başladığı öğle saatlerine kadar devam ediyor. Günlük yevmiye ile çalışan tarım işçileri çubuklardaki üzümleri toplayarak araçlara yüklüyor. Özenle toplanan üzümler araçlara yüklendikten sonra farklı bölgelere sevkiyatları yapılıyor. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, üzüm üreticilerinin biran önce üzüm taban fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Artan girdi maliyetlerinden dolayı çiftçinin zor durumda olduğunu kaydeden Başkanı Muammer Al, "Başlamış olan Sultaniye Çekirdeksiz üzüm hasadı dolayısı ile üreticilerimiz zor günler yaşamaktadır. Havaların sıcak gitmesinden dolayı, üzümde hızlı buruşma ve kalite kaybı yaşandı. Bunun sebebi, sezon başında girdi maliyeti olarak söylediğimiz gübre, elektrik, mazot ve ilaç fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebi ile çiftçilerimiz yeterli gübre kullanamadı. Yeterli su verilemedi. Yeterince ilaç kullanamadı. Bunların sonucunda hızla kalite kaybı yaşamaktayız. Üreticilerimizin daha fazla zarar görmemesi için bir an önce üzümünü hasat etmesi gerekiyor. Ancak tarih 08 Ağustos olmasına rağmen halen sirkelik üzüm alımına başlanmadı" dedi.

"Yılda bir kere yetişen üzümlerin çöpe dökülmesi milli bir kayıptır"

Üzüm fiyatların net olmadığından dolayı piyasada belirsizlik olduğunu söyleyen Muammer Al, "Daha vahim olanı kuru üzüm fiyatının açıklanmaması sonucu üzüm piyasasındaki belirsizlik çitçilerimizi zorda bırakıyor. Bu etkenlerden dolayı ülkemiz ekonomisi de zarar görmektedir. Yılda bir kere yetişen üzümlerin çöpe dökülmesi milli bir kayıptır. Bizim ön görümüz yaptığımız maliyet hesaplarına göre kuru üzüm taban fiyatının asgari ölçüde 28 TL ile 32 TL arasında olmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor 2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi 2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de temaslarda bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de temaslarda bulundu
Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftçiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement