Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor

19.09.2022 11:26
Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor

Denizli'nin Honaz ilçesindeki mermer fabrikasında kurulan AR-GE merkezinde geliştirilip tek hat üzerine yerleştirilen ve doğal taş işlemede kullanılan makinelerin yurt dışına satılması hedefleniyor.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki mermer fabrikasında kurulan AR-GE merkezinde geliştirilip tek hat üzerine yerleştirilen ve doğal taş işlemede kullanılan makinelerin yurt dışına satılması hedefleniyor.

Kocabaş Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında 2017'de kurulan AR-GE merkezinde çalışan mühendisler, geliştirdikleri doğal taş işlemede kullanılan "tam otomatik katlı fırın", "plaka slim" ve "fayans" hattı makinelerini, üretimde kullanılan diğer makinelerle tek hat üzerine yerleştirdi.

Doğal taş, kesintisiz şekilde makinelerle işlenerek fayans, mozaik ve plakaya dönüştürülüyor.

Fabrikada aylık ortalama 20-25 bin metrekarelik üretim yapılıyor. Ürünler, Avrupa, Kanada, ABD, Avustralya ve İngiltere pazarlarında satışa sunuluyor.

Mermer fabrikasının genel müdürü Celil Kılınç, AA muhabirine, Türk mühendislerin geliştirdiği makine ve sistemle üretim sürecinin hızlandığını ve bu sayede fabrikada iş gücü ihtiyacının azaldığını söyledi.

Doğal taşı duraklama olmaksızın işlenebilir hale getirdiklerini belirten Kılınç, "Şu anda bu hat, dünyada tek çünkü biz kendimiz yaptık. Bu sayede çok ciddi kapasite artırımı sağladık." dedi.

İtalya merkezli mermer firmasına bağlı makine firmasına ortak olduklarını kaydeden Kılınç, geliştirdikleri makineleri bu firmayla tüm dünyaya pazarlamak istediklerini dile getirdi.

Ortaklık anlaşması öncesinde İtalyan yetkililerin fabrikalarında incelemede bulunduğunu kaydeden Kılınç, şöyle konuştu:

"Geldiler baktılar, önce inanmadılar çünkü üretimde tek hat yok. Sonra incelediklerinde gerçekten burada yüksek teknoloji olduğunu görünce bize ortaklık teklif ettiler. Beraber üretim yapacağız. Onlar da know-how transferi yapacak. Onlar sektörün en büyüğü. Birlikte daha güzel makineler ortaya çıkaracağız. Türk mühendislerinin dizayn ettiği, Türk işçisi tarafından imal edilen bu makineler, dünyanın her tarafına ihraç edilecek inşallah."

Fabrikada 36 farklı taş işleniyor

Fabrikada ülkenin her bölgesinden çıkan 36 farklı taşı işlediklerini ve yılda 7-8 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Biz 2017 yılında kendi bünyemizde bir AR-GE merkezi kurduk. Bizim hedefimiz normal piyasada standart olarak üretilen makinelerin haricinde daha farklı makineler geliştirerek içindeki otomasyon oranını yükseltmekti. Fabrikada hat sistemi kurduk. Hatta çalışan kişi sayısı 3-5'i geçmez. Toplamda bizim o yüzden tüm fabrikada, istasyonlar, mavi yakalar, mühendisler 50-55 kişiyi geçmez. Normalde bu yaptığımız işi diğer fabrikalarda 120 işçi sayısıyla yapıyorsunuz. Hedefimiz AR-GE merkezinden istihdam ettiğimiz 5 mühendisimizle otomasyon oranını yukarıya çekerek daha fazla kapasiteye varabilmek."

YORUMLAR
500
Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü TIR İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTIĞI KAZADA 17 KİŞİ YARALANDI TIR İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTIĞI KAZADA 17 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: AA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement