Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erdoğan, toplantıda Denizli İmalat Sanayinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uyum Raporu'nu tamamladıklarını açıkladı. Denizli'nin SKDM Uyum Puanı, 100 üzerinden 42,1 olarak belirlendiğini duyurdu. Denizli Ticaret Odası'nın yeşil dönüşüm çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturacağını söyleyen Başkan Erdoğan, GEKA yönetim kurulu üyelerine Denizli'deki firmalara tek noktadan hizmet verecek bir Yeşil Dönüşüm ve SKDM Ofisi kurduklarını müjdeledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler, yatırım, üretim, ihracat, turizm ve sürdürülebilir kalkınma çalışmaları ile iller arasındaki iş birliğini güçlendirecek konuların ele alındığı GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Güney Ege'nin geleceği için ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, tüm dünyada olduğu gibi bölgesel kalkınmanın da sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm ekseninde şekilleneceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan: "Yeşil dönüşüm artık ticari bir zorunluluk"

Başkan Erdoğan, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile sanayide yeni bir döneme girildiğini belirterek, Denizli Ticaret Odası'nın bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

DTO ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı iş birliğinde hazırlanan Denizli İmalat Sanayinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uyum Raporu'nun, Denizli sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli veriler sunduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, raporlarının tekstil, ana metal ve makine sektörlerinin mevcut durumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Denizli'nin SKDM uyum puanı 42,1 olarak belirlendi

Rapora göre Denizli sanayisinin genel SKDM uyum puanının 100 üzerinden 42,1 olduğunu belirten Erdoğan, bu sonucun sanayinin özellikle emisyon ölçümü, doğrulama, belgelendirme, dijital veri takibi ve kurumsal adaptasyon alanlarında gelişime ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini de söyledi. Ayrıca, sektörler arasında farklı hazırlık seviyeleri bulunduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, ana metal sektörünün 50,1 puanla ilk sırada yer aldığını, tekstil sektörünün 43,1 puana ulaştığını, makine sektörünün ise 33,3 puanla en fazla desteğe ihtiyaç duyan sektör olarak öne çıktıklarını ifade etti.

Erdoğan, sanayicilerin SKDM konusunda bilgi sahibi olduğunu ancak bu bilgiyi kurumsal uygulamalara dönüştürme noktasında önemli eksiklikler bulunduğunu belirterek, özellikle doğrulanabilir karbon verisi üretimi konusunda kapasitenin artırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan: "Yeşil dönüşüm ve SKDM ofisi kurduk"

Denizli Ticaret Odası'nın yeşil dönüşüm çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturacağını belirten Başkan Erdoğan, kurumlarının bünyesinde firmalara tek noktadan hizmet verecek Denizli Yeşil Dönüşüm ve SKDM Ofisi'ni kurduklarını duyurdu. Kurulacak ofis aracılığıyla firmalara SKDM Check-Up hizmetleri, ürün karbon ayak izi çalışmaları, sektörel raporlama desteği, teknik danışmanlık ve yeşil dönüşüm yol haritalarının hazırlanması gibi birçok alanda destek verildiğini de ifade eden Erdoğan, amaçlarının Denizli sanayisinin uluslararası rekabet gücünü korumak olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan, "Sürdürülebilirlik merkezleri ile yeşil dönüşüm projemiz devam ediyor"

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığıyla ve TOBB ve EUROCHAMBRES iş birliğiyle yürütülen Sürdürülebilirlik Merkezleri ile Yeşil Dönüşüm Projesi'ni de başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Proje kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması, karbon ayak izi yönetimi konusunda bilgi ve uygulama kapasitesi kazanması, enerji ve kaynak verimliliğini artırması ile Avrupa Birliği (AB) pazarındaki rekabet gücünü korumasının hedeflendiğini kaydetti. Denizli'de belirlenen kriterleri sağlayan 10 KOBİ ile mentörlük ve danışmanlık çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Yeşil dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz"

Son olarak yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir yükümlülük olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı; "Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücümüzü koruyabilmek için, yeşil dönüşümü zorunluluktan öte önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Üyelerimizin karbon yönetimi kapasitelerini geliştirmeleri, yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmaları ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Güney Ege'nin kalkınması için ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle üretmeye, yatırım yapmaya ve bölgemize değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz." - DENİZLİ