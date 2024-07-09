Denizli Organize Sanayi Bölgesi\'nde Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Toplantısı

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB Denizli Müdürlüğü işbirliğinde, ' Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Yeşil Sanayi Destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilere yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attı. KOSGEB Denizli Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Yeşil Sanayi Destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda; KOBİ Uzmanı Necati Çağlar Tan, KOBİ Uzman Yardımcıları Emre Türkdoğan ve Ender Ayvacı konuşmacı olarak yer alırken, katılımcıları Mayıs ayında güncellenen Girişimcilik Destek Programı, 8 Aralık 2023 tarihinde başlatılan Yeşil Sanayi Destek Programı ve Haziran 2024 itibariyle başlatılan KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı hakkında bilgilendirdiler. - DENİZLİ