Denizli OSB\'de Sanayi Hibe ve Destekleri Tanıtım Semineri Gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale TTO işbirliğinde, "Sanayi Hibe ve Destekleri Tanıtım Semineri" Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Denizli OSB önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale TTO işbirliğinde, "Sanayi Hibe ve Destekleri Tanıtım Semineri" gerçekleştirildi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı ve bölgede faaliyet gösteren firmaların çalışanları katıldı. Seminerde Bilimsel Programlar Kıdemli Uzmanı Burçin Çakır konuşmacı olarak yer aldı.
"Arge disiplini ve kabiliyetini kazanabilirsiniz"
Seminerin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, "Sistemin sanayicilerimize sunduğu pek çok destek var. Ancak bu destekleri sadece maddi olarak görmemek lazım. Sunulan bu destekler ayrıca firmalarda ARGE disiplini ve ARGE kabiliyeti kazandırma anlamında da oldukça değerli. Sistem projesi gerçekleştirdiğinizde bu kazanımlara da sahip olabilmektesiniz. Bizler de bu düşünce ile sanayicilerimizin gelişiminde katkı sunmak adına seminerimizi düzenledik. Ev sahipliğinden dolayı Denizli OSB Yönetim Kurulu'na ve Bölge Müdürümüz Ahmet Taş'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından Bilimsel Programlar Kıdemli Uzmanı Burçin Çakır, sistemin sanayicilere sunduğu hibe ve destekler hakkında bilgilendirdi. Hibe ve desteklerden yararlanabilmek için gerekli şartlar, sanayicilere sunulan fırsatlar detaylarıyla ele alındı. Yoğun katılımla geçen ve ilgiyle izlenen seminerde katılımcılar merak ettikleri soruları da sorma fırsatı yakaladı.
"Sanayicilerimizin hibe ve destekler konusunda bilgilendirilmesini önemsiyoruz"
Düzenlenen seminerin sanayiciler için çok yararlı olduğunu ve verilen hibe ve destekler hakkında bilgilenmeleri gerektiğini vurgulayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, "Ülke ekonomimizin gelişmesi, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin daha iyi noktalara gelebilmeleri adına verilen hibe ve destekler oldukça önemli. Bu anlamda bölgemizde yer alan sanayicilerimizin sunulan imkanlardan haberdar olması ve yararlanabilmesi adına bizler her zaman bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü seminerimizin düzenlenmesinde emeği geçen Yönetim Kurulumuza, Pamukkale Üniversitemize, Pamukkale TTO'ya ve seminerde konuşmacı olarak yer alan Burçin Çakır'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ
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