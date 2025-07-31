Denizli OSB\'de Toplu Konut Projesi Geliştiriliyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve beraberindeki teknik heyeti ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile Denizli OSB'de toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantının gündemi Denizli OSB öncülüğünde hayata geçirilecek olan Toplu Konut Projesi oldu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve ekibiyle yapılan istişarede, bölgede çalışan sanayiciler ve işçilerin konut ihtiyacına yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

"Sanayi; güçlü bir yaşam alanı, sosyal yapı ve sürdürülebilir kalkınmayı barındırmalı"

Projeye dair açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Sanayicimizin ve çalışanlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan konut sorununa çözüm üretmek, bölgemizi daha yaşanabilir ve tercih edilir bir hale getirmek istiyoruz. Sanayi sadece üretimden ibaret değildir; aynı zamanda güçlü bir yaşam alanı, sosyal yapı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını da içinde barındırmalıdır. Bugün burada bir araya gelmemizin temel sebebi, işte tam da bu bütüncül bakış açısıyla şekillenen Toplu Konut Projesi'dir. 2+1 ve 3+1 şeklinde planlanan proje ile Bölgemize 400 konut kazandıracağız. Toplu Konut Projemizde sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve çevreci yapılaşma anlayışı ön planda olacak. Yeşil alanlardan sosyal tesislere, çocuk oyun parklarından spor alanlarına kadar her detay titizlikle planlanıyor. Yerel yönetimlerimizin de destekleriyle projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Toplantıda projenin önemine değinen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise "Bu proje Honaz'a, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne ve şehrimize büyük bir kazanım olacaktır. Proje sayesinde hem sanayide çalışan kardeşlerimizin barınma sorununa kalıcı çözümler sunulacak hem de Honaz'ın gelişim vizyonuna yeni bir boyut kazandıracağız. Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya ve iş birliği içerisinde bu süreci en verimli şekilde yürütmeye hazırız. Denizli OSB Yönetim Kurulu'na ve değerli Başkanı Derya Baltalı'ya bu stratejik ve sosyal önemi yüksek projeyi hayata geçirme iradesi gösterdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ