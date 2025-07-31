Denizli OSB'de Toplu Konut Projesi Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Denizli OSB'de Toplu Konut Projesi Geliştiriliyor

Denizli OSB\'de Toplu Konut Projesi Geliştiriliyor
31.07.2025 09:52  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Pamukkale Üniversitesi ve Honaz Belediyesi iş birliğiyle sanayi çalışanlarının konut ihtiyaçlarına yönelik yeni bir Toplu Konut Projesi başlatılıyor. Proje, bölgede sosyal yapı ve yeşil alanları da kapsayacak şekilde planlandı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve beraberindeki teknik heyeti ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile Denizli OSB'de toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantının gündemi Denizli OSB öncülüğünde hayata geçirilecek olan Toplu Konut Projesi oldu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve ekibiyle yapılan istişarede, bölgede çalışan sanayiciler ve işçilerin konut ihtiyacına yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

"Sanayi; güçlü bir yaşam alanı, sosyal yapı ve sürdürülebilir kalkınmayı barındırmalı"

Projeye dair açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Sanayicimizin ve çalışanlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan konut sorununa çözüm üretmek, bölgemizi daha yaşanabilir ve tercih edilir bir hale getirmek istiyoruz. Sanayi sadece üretimden ibaret değildir; aynı zamanda güçlü bir yaşam alanı, sosyal yapı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını da içinde barındırmalıdır. Bugün burada bir araya gelmemizin temel sebebi, işte tam da bu bütüncül bakış açısıyla şekillenen Toplu Konut Projesi'dir. 2+1 ve 3+1 şeklinde planlanan proje ile Bölgemize 400 konut kazandıracağız. Toplu Konut Projemizde sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve çevreci yapılaşma anlayışı ön planda olacak. Yeşil alanlardan sosyal tesislere, çocuk oyun parklarından spor alanlarına kadar her detay titizlikle planlanıyor. Yerel yönetimlerimizin de destekleriyle projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Toplantıda projenin önemine değinen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise "Bu proje Honaz'a, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne ve şehrimize büyük bir kazanım olacaktır. Proje sayesinde hem sanayide çalışan kardeşlerimizin barınma sorununa kalıcı çözümler sunulacak hem de Honaz'ın gelişim vizyonuna yeni bir boyut kazandıracağız. Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya ve iş birliği içerisinde bu süreci en verimli şekilde yürütmeye hazırız. Denizli OSB Yönetim Kurulu'na ve değerli Başkanı Derya Baltalı'ya bu stratejik ve sosyal önemi yüksek projeyi hayata geçirme iradesi gösterdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, denizli, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'de Toplu Konut Projesi Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Aslanla boğuşan Antalyalı Süleyman, her gece aynı rüyayı görüyor Aslanla boğuşan Antalyalı Süleyman, her gece aynı rüyayı görüyor
Yer: İstanbul Aracından iner inmez saçına yapıştı Yer: İstanbul! Aracından iner inmez saçına yapıştı
Türk işçiler, 8.8’lik deprem anını kaydetti Türk işçiler, 8.8'lik deprem anını kaydetti
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
Türkiye’nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

09:24
Bahçeli’nin araba hediye ettiği isim zorda Konkordato ilan etti
Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
13:58
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
13:51
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
13:51
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
13:29
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:24
Ercan Saatçi’nin acı günü Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 09:55:17. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli OSB'de Toplu Konut Projesi Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.