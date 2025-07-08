Denizli OSB\'nin Sürdürülebilir Adımları

Denizli Ekonomisi Panelinde iş dünyasıyla bir araya gelen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, bölgenin üretim, ihracat ve istihdamda üstlendiği kritik rolü vurguladı. Başkan Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu öncülüğünde sürdürülebilir sanayiye geçişte öncü adımlar atıldığını belirtti.

Denizli Ekonomisi Panelinde iş dünyasıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB'nin 2002 yılından bu yana yürüttüğü çevre dostu projeler ve sanayicilerin destekleri sayesinde Türkiye'de "Yeşil OSB Sertifikası" alan 18. organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti. Bu sertifikanın yalnızca bir belge değil, çevre ve gelecek adına atılmış stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Baltalı, Dünya Bankası destekli 30 bin m/gün kapasiteli yeni Arıtma Tesisi inşaatının başladığını açıkladı. Mevcutta işletilen 42 bin m/gün kapasiteli Arıtma Tesisi'nden çıkan atıksuyun %90'ının ileri arıtma teknolojileriyle geri kazanılarak OSB içindeki işletmelerin proseslerinde kullanılacağını belirtti. Türkiye'ye örnek gösterilen bu sistemle yalnızca su kaynakları korunmakla kalmayacak, aynı zamanda sanayicilere önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Geri Kazanım Projesi'nin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Baltalı, bu yatırımı "sürdürülebilir üretim adına devrim niteliğinde" olarak tanımladı.

Ayrıca, teknik tekstil, kompozit malzemeler ve ileri teknoloji yatırımlarıyla üretim çeşitliliğinin artırıldığını ifade eden Baltalı, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi ve DOSTEK Koleji aracılığıyla nitelikli iş gücüne yatırım yapıldığını vurguladı. "Biz bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsüyüz," diyerek konuşmasını tamamladı.

Denizli Ekonomisi Panelinde iş dünyasıyla bir araya gelen etkinlikte; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Mahmud Güngör, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, sanayi temsilcileri, iş dünyası, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte; dijitalleşme, verimlilik, temiz üretim ve katma değerli üretim gibi çağdaş sanayinin temel konuları ele alındı. - DENİZLİ