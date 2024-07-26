Denizli Sanayi Odası Başkanı: EYT ve Z Kuşağı İstihdamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Başkanı: EYT ve Z Kuşağı İstihdamı Olumsuz Etkiliyor

Denizli Sanayi Odası Başkanı: EYT ve Z Kuşağı İstihdamı Olumsuz Etkiliyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, EYT'li personel sayısı ve Z kuşağının çalışma isteklerinin sanayideki istihdamı olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, göçmen krizine de işaret eden Kasapoğlu, göçmenlerin çalıştırılmasıyla ilgili bir politika belirlenmesi gerektiğini söyledi.

26.07.2024 10:44
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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, EYT'li personel sayısı ve Z kuşağının çalışma isteklerinin sanayideki istihdamı olumsuz etkilediğini belirtti. Yaşanan göçmen krizine de işaret eden Kasapoğlu, "Eğer biz göçmenleri çalıştıracaksak, bugün Türkiye'de yaşanan bu iş gücü problemini göçmenler vasıtası ile çözmeye çalışacaksak bunun kurgusunun yapılması lazım" dedi.

İstihdam probleminin sanayicinin en önemli konusu olduğuna dikkat çeken Başkan Selim Kasapoğlu, "Bugün sanayici hem daralan bir piyasada mücadele etmeye çalışıyor hem de istihdam için gerekli personeli temin edemiyor. Bizler, çalışacak personel bulmakta zorlanıyoruz. İstihdam problemi nedeniyle bazı sanayiciler yatırımlarını durdurdu, bazı faal tesisler ise üretim hatlarının bir bölümünü kapattı. Yeterli personel bulamadığı için üretim hatlarını kapatan ya da yeni yatırım yapmak isteyip de personel sıkıntısından dolayı bu yatırımı gerçekleştiremeye firmalarımız var. Bunlar sadece Denizli'nin problemi değil aynı zamanda Türkiye'nin problemi. Türkiye'de de durum çok farklı değil" dedi.

"EYT'liler ve Z kuşağının çalışma isteği istihdamı olumsuz etkiledi"

Bu noktaya farklı uygulama, farklı kararlar ve farklı politikalar sonucunda gelindiğini savunan DSO Başkanı Kasapoğlu, kedisinin yaşanan sıkıntının başlıca nedenini EYT düzenlemesi olarak gördüğünü kaydederek; "EYT'li personel sayısını, EYT haklarının verilmesi, erken emeklilik haklarının verilmesi piyasadaki istihdam dengesini oldukça bozdu. Bugün Z kuşağı dediğimiz kuşağın, sanayide çalışma isteği ya da bir işkolunda çalışma isteği kendinden önceki kuşaklar gibi değil. Onlar biraz daha az birikim, daha çok günü yaşama üzerine bir bakış açısıyla iş hayatına doğru geliyorlar. Çalışma ortamları onlar için çok önemli. Aidiyet duygularının görece daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu sadece Denizli'nin ve Türkiye'nin problemi değil, bu aslında bütün dünyanın bir problemi. Sektörler de sanayiler de reel sektör de bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor ama bu önümüzde duran çok bir gerçek. Denizli Sanayi Odası olarak hamilik programı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Denizli'de yedi meslek lisesine Denizli Sanayi Odası üyelerinin vasıtasıyla hamillik yapılıyor. Oradaki müfredat, eğitimin verilme şekli üzerinde çalışmalar yapılıyor, destek veriliyor" şeklinde konuştu.

"Göçmenler konusunda ortak bir politika belirlenmesi lazım"

Ülkede yaşanan göçmen sorununun ancak ortak bir politika ile çözülebileceğine işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Göçmen meselesi şu an Türkiye'nin önünde duran en büyük sorunlardan biri. Biz bunu kendi Meclisimizde de tartıştık. Şu an toplumda iki farklı görüş var. Bir kesim entegrasyon olması yönünde bir görüşe sahipken, diğer bir kesim göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi yönünde bir fikir beyan ediyor. Bizim devletimizden isteğimiz, bu konuda bir politika belirlenmesidir. Bir politika hazırlayalım ki biz o politikaya uyum sağlayalım. Eğer biz göçmenleri çalıştıracaksak, bugün Türkiye'de yaşanan bu iş gücü problemini göçmenler vasıtası ile çözmeye çalışacaksak bunun kurgusunun yapılması lazım. 'Hayır göçmenlerle böyle bir şey olmamalı, göçmenler ülkelerine gönderilmeli' diye bir düşünce olursa buna da uyarız. O zaman başka çözümler bulmamız lazım" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası Başkanı: EYT ve Z Kuşağı İstihdamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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