Denizli Sanayi Odası Başkanı HOMETEX fuarını ziyaret etti

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen HOMETEX fuarını ziyaret etti. Başkan Kasapoğlu, " Türkiye'nin en büyük üretim merkezi konumundayız. Toplam 700 katılımcı var, bu katılımcı firmaların 100'den fazlası Denizli'den" dedi.

Sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul'da buluşturan fuar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük bir ilgisiyle gerçekleştirilirken, bu yıl Denizli'den 103 firma fuardaki yerini aldı. Denizlili Firmaları yalnız bırakmayan Başkan Kasapoğlu, beraberindekilerle birlikte fuarı gezdi ve stantları inceledi. Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, Denizli'nin güçlü bir şekilde temsil edildiği fuarın hayırlı olmasını diledi. Bu organizasyonu, sektör profesyonelleri için önemli bir platform olarak değerlendirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Fuarın tüm firmalarımızın ihracatına güç katacağına inanıyoruz. Kurulan iş bağlantıları, gerçekleştirilen görüşmeler sektöre artı yönde katkı sağlayacaktır. Ülkemizdeki fuarcılık kültürünün gelişimi açısından da önemsediğimiz bu fuarın, Denizli olarak iddialı olduğumuz tekstil sektörüne yön vereceğini de belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Denizli birçok tekstil ürününde Türkiye'de ve Dünyada lider konumda"

Denizli'nin birçok tekstil ürününde Türkiye'de ve dünyada lider konumda olduğunu belirten Kasapoğlu, "Denizli, Türkiye'de ev tekstili sektörünün en önemli oyuncularından. Özellikle çarşaf, nevresim, havlu, bornoz üretiminde, Türkiye'nin en büyük üretim merkezi konumundayız. Bu fuara katılım da bunu gösteriyor. Toplam 700 katılımcı var, bu katılımcı firmaların 100'den fazlası Denizli'den" dedi.

"Sanayicimiz tüm zorluklara rağmen mücadeleye devam ediyor"

Tekstil sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve bunun yansımalarının hissedildiğini belirten Başkan Kasapoğlu, "İhracatçımız, sanayicimiz tüm bu zorluklara rağmen fuarlarda stantlarını açıp, mücadeleye devam ediyor. İhracatı ve üretimlerini artırmak için mücadele ediyorlar. Bizler de fuarın ilk gününde onlarla birlikteyiz. Sektörü istişare ediyoruz, değerlendiriyoruz. Oda olarak yapmamız gerekenler neyse bunları konuşma imkanı yakalıyoruz. Ben fuara katılan tüm firmalarımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki sezon için iyi sonuçların alındığı, ihracat ve istihdam rakamlarımızın tekrar artmaya başladığı bir döneme vesile olur diye ümit ediyorum. Umarım bundan sonraki süreç tekstilci için sanayici için daha başarılı olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ