Denizli Sanayi Odası\'nda Ekonomi Değerlendirmesi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu başkanlığında DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel ve ulusal ekonomide yaşanan gelişmeleri sanayici perspektifiyle değerlendirerek üretim, ihracat, rekabet gücü ve istihdama ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, küresel rekabetin giderek arttığı mevcut konjonktürde Denizli sanayisinin rekabet gücünü korumasının ve katma değerli üretimi artıracak adımların önemine dikkat çekti. Sanayinin karşı karşıya olduğu güncel gelişmelerin ortak akıl ve istişare anlayışıyla değerlendirilmesinin önemini vurgulayan Konyalıoğlu, meclis çalışmalarının bu anlayış doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda küresel ve ulusal ekonomideki son gelişmeler, Denizli sanayisinin mevcut görünümü ile Odanın yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu üretim ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Küresel belirsizliklerin üretim ve ihracat üzerindeki etkilerine dikkat çeken Kasapoğlu, enflasyonla mücadele sürecini desteklediklerini ancak üretim cephesinden gelen sinyallerin de aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dezenflasyon politikasını antibiyotik tedavisine benzeten Kasapoğlu, süreç uzadıkça yararlı hücrelerin de zarar gördüğünü belirtti.

Kasapoğlu, makro göstergelerdeki iyileşmenin memnuniyet verici olduğunu ancak siparişler, finansmana erişim, daralan kar marjları ve rekabet gücü gibi başlıklarda sanayicilerin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Kasapoğlu: "Rekabet gücümüzü koruyacak adımlara odaklanmalıyız"

Haziran ayı imalat sanayi verilerine de değinen Kasapoğlu, özellikle emek yoğun sektörlerde rekabet baskısının arttığını, buna rağmen işletmelerin yatırımlarını tamamen durdurmak yerine verimlilik odaklı dönüşüme yöneldiğini söyledi: "Daralan kar marjlarına rağmen yatırımını tamamen durduran bir sanayi görmüyoruz. Dijitalleşme yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları, yalın üretim çalışmaları ve yapay zeka çözümleri daha fazla konuşuluyor. Çünkü artık rekabet, daha fazla üretmekten çok daha akıllı üretmeyi gerektiriyor."

Kasapoğlu, sanayinin geleceğinde verimlilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretimin belirleyici olacağını vurguladı.

Denizli ihracatı ülke ortalamasının üzerinde büyüdü

Konuşmasında Denizli'nin dış ticaret performansına da değinen Kasapoğlu, Haziran ayında yaklaşık 468 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, yılın ilk altı ayında ise ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirtti.

Elektrik-elektronik, kablo ve demir dışı metaller sektörlerinde güçlü bir performans görüldüğünü ifade eden Kasapoğlu, tekstil sektöründe ise küresel rekabet şartlarının yakından takip edildiğini söyledi.

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve TİM İlk 1000 İhracatçı araştırmalarında yer alan Denizlili firmaları da kutlayan Kasapoğlu, bunun üretim kültürü ve girişimcilik birikiminin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

DSO dönüşüm projelerini sürdürüyor

Toplantıda Denizli Sanayi Odasının son dönemde yürüttüğü çalışmalar hakkında da Meclis üyelerine bilgi verildi.

Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayii, enerji verimliliği, uluslararası finansman kaynakları, bilişim-yazılım sektörü iş birlikleri, Meslek Komiteleri faaliyetleri, Denizli Model Fabrika, DSO Verimlilik Merkezi, Teşvik Ofisi ile Şirinköy Projesinde gelinen son durum değerlendirildi.

Kasapoğlu, savunma sanayii alanında yürütülen çalışmalar kapsamında TEİ ve Baykar Teknoloji ile gerçekleştirilen tedarikçi buluşmalarının ardından, yakın vadede Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda farklı firmaların da Denizli'de ağırlanacağını belirtti. Kasapoğlu, savunma sanayiini yeni bir müşteri olarak görmekten ziyade, bu alanın üretim disiplinini ve kalite kültürünü bütün sanayiye taşıyabilme konusunda Oda olarak gayret gösterildiğini belirtti.

Kurumsal gelişim çalışmalarına da değinen Kasapoğlu, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gerçekleştirilen geliştirme ziyaretinin başarıyla tamamlandığını belirterek, önümüzdeki dönemde kurumsal kapasiteyi daha da güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

"Odaların görevi çözüm üretecek mekanizmaları oluşturmaktır"

Denizli Sanayi Odasının son üç buçuk yılda yürüttüğü çalışmaların ortak hedefinin üyelerin dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmek olduğunu belirten Kasapoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün Odaların görevi, üyelerinin sorunlarını dile getirmekle birlikte, o sorunlara çözüm üretecek mekanizmaları da oluşturmaktır. Biz de son üç buçuk yıldır bütün çalışmalarımızı bu anlayışla şekillendirmeye çalışıyoruz."

Toplantının sonunda Kasapoğlu, 2022-2026 çalışma döneminde Denizli Sanayi Odasının faaliyetlerine katkı sunan tüm Meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla Denizli sanayisi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - DENİZLİ