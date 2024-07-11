Denizli Sanayi Odası, Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası, Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Düzenledi

Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından düzenlenen Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısında, Denizli sanayisinin geleceği ve ekonomide üretime dayalı politikalar ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikalar geliştirmesini temenni etti.

11.07.2024 15:05
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Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından düzenlenen Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısı, kent ekonomisinin geleceği ele alındı.

Odada düzenlenen toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicinin zor bir dönemden geçtiğini ve ekonomide üretime dayalı politikalar beklediklerini söyledi.

Denizli sanayisinin geleceğinin nasıl kurgulanacağı ile ilgili görüşlerin ele alınması adına bu toplantıların önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sanayinin verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Oda olarak yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Yapmamız gereken çok iş var, projelerimiz ve hedeflerimiz var. Türk ekonomisinin, yönetimin hazine ve maliye odaklı olmaktan çıkıp, üretim ve sanayi odaklı politikalar üretir hale gelmesi gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, bir ülkenin refahının ancak üretim ile mümkün olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üretimi sağlayacak güç sanayiciler. Biz sanayicilere daha çok destek verilmesi için çalışıyoruz. Ülkenin yaşadığı sıkıntının, içine girdiği dönemin farkındayız. Bu sürecin geçici olmasını diliyoruz. Artık Türkiye'nin kur, enflasyon ve yüksek faiz politikasından bir an evvel çıkarak üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikalar geliştirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası, Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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