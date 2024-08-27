Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcülüğü Devir Teslim Töreni

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcülüğü görevini devir aldı.

Denizli'nin sorunları hakkında ortak lobi çalışması yürütmek, güç birliği oluşturmak amacıyla 2001 yılında kurulan, 26 oda ve sivil toplum örgütünün üyesi olduğu Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunda dönem sözcülüğü devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim törenine Dönem Sözcüsü İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu katıldı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Denizli Platformu Dönem Sözcülüğü görevi DTB'den DENİB'e geçti. Başkan İbrahim Tefenlili, düzenlenen törenle platform sözcülüğünü Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'na devretti.

Dönem Sözcülüğü süresince Denizli Platformu olarak neler yaptıkları hakkında platform üyelerini bilgilendiren Tefenlili, Memişoğlu'na başarılar diledi. Yeni dönem sözcüsü Memişoğlu ise Başkan Tefenlili'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ