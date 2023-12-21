Denizli Tandır Kebabına yüzde 20 zam geldi

Geleneksel yöntemlerle servis edilen, çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilen Denizli Tandır Kebabına gelen yüzde 20 zamla ilgili açıklamalarda bulunan Kebap ustası Dursun Göçenoğlu, "Maliyetlerimiz ile birlikte kira fiyatlarındaki yüksek rakamlardan dolayı zam yapmak durumunda kaldık" dedi.

Denizli'de 1920'li yıllardan bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli Tandır Kebabına yüzde 20 zam geldiği açıklandı. Kentteki Kaleiçi Çarşısı ve Bayramyeri Meydanı arasında bulunan alanda onlarca kebapçı, asırlık lezzeti yeni zamlı fiyatlar ile müşterilerine sunmaya başladı. Kebap ustaları, yaşanan zammın nedenini maliyetlerindeki artış ile işletmelerindeki fahiş fiyatlardan kaynakladığını bildirdi. Özellikle Bayramyeri'nde bulunan bazı kebap işletmelerinde yüzde 100-110 aşan zammın kendilerine büyük maddi bir yük oluşturduğunu ve bunu en az oranla kebap fiyatlarına yansıttıklarını duyurdu. Kebap ustaları, bellerini büken yüksek kiralardan kurtulmanın tek yolunun Denizli'de kebapçıların tek bir İşhanı ve merkezi bir alanda toplanması ile çözüleceğini ve bu durumun çözüme kavuşması halinde kebap fiyatlarına da olumlu etki sağlayacağı belirtildi.

Kebapçılar çözüm istiyor: toplu alan talepleri artıyor

Denizli'ye gelen ziyaretçilerin tercihi olan Denizli Tandır Kebabı'nı sunan Kebapçı Dursun işletmesinin sahibi Dursun Göçenoğlu, tescilli kebaba yapılan yüzde 20 zam konusunda açıklamalarda bulundu. Büyük bir zam yapmadıklarını, ancak bölgedeki kebap işletmelerinin karşılaştığı yüksek kira fiyatları ve maliyet artışları nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirten Göçenoğlu, tescilli ürünün yaşatılması için kebapçıların başka bir bölge veya bir AVM tarzında bir İşhanı gibi yerlerde bir araya getirilmesi gerektiğini ifade etti.

41 yıllık deneyimiyle konuşan Göçenoğlu, kilosu bin liradan bin 200 liraya çıkan Denizli Tandır Kebabı'nı müşterilere diğer ürünlere göre uygun fiyatlarla sunduklarını ve Denizli'deki yetkililerden kebap işletmelerine yönelik çözüm odaklı adımlar atılmasını talep etti. - DENİZLİ