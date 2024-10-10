Denizli Tekstilcileri Fashion Home İzmir Fuarı\'nda Tam Destek Aldı

Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'na katılarak Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmayan Başkan Çavuşoğlu, "İşbirlikleri ve bu fuarlar sayesinde Denizli'nin vizyonunun daha da gelişeceğine inancım tam" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'na katılarak Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmadı. Programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin tekstildeki önemine değinerek şunları söyledi;

"Tekstil ve ev tekstili konusunda gerçekten de yol kat etmiş ve geleceğe yön verme konusunda büyük bir süreci tamamlamış bir şehrin belediye başkanı olarak buradayım. Bu işbirlikleri ve fuarlar sayesinde Denizli'nin bu anlamdaki vizyonunun gelişeceğine inancımız tam. Denizli sanayisi, kendi ayakları üzerine durabilen ve üretebilen bir şehirdir. Umuyorum bu fuar, Denizli, İzmir ve Türkiye açısından hayırlı olur."

45'in üzerinde Denizlili firma katıldı

Fuara katılan 45'in üzerinde Denizlili firmayı tek tek ziyaret ederek, fuarın başarılı geçmesini dileyen Başkan Çavuşoğlu "Ev tekstili sektöründeki öncü firmalarla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki alıcıların buluştuğu Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. Fuara tekstil kenti Denizlimizden katılan güzide firmalarımızın stantlarını ziyaret ederek, fuarın hayırlı uğurlu ve başarılı olmasını diledik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ