Denizli Ticaret Borsası'nda organ seçimleri 6 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Denizli Ticaret Borsası'nda organ seçimleri 6 Ekim'de yapılacak

Denizli Ticaret Borsası\'nda organ seçimleri 6 Ekim\'de yapılacak
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Denizli Ticaret Borsası'nın 2026-2030 dönemi organlarını belirleyecek seçim süreci, 6 Ekim 2026'da Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleriyle başlayacak. Borsa Başkanı İbrahim Tefenlili, tüm üyeleri sandık başına gitmeye davet ederek seçimlerin sektörlere hayırlı olmasını diledi.

Denizli Ticaret Borsası'nın 2026-2030 döneminde görev yapacak organlarının belirleneceği seçim süreci başlıyor.

Seçimlerin ilk aşaması olan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri, 6 Ekim 2026 Salı günü 09: 00-17: 00 saatleri arasında ve Borsa Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Seçim takviminin devamında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Borsa organları belirlenecek.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, seçim sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, üyelerin seçimlere güçlü bir katılım göstermesinin önemine dikkat çekti. Tefenlili, "Dört yıllık çalışma dönemini geride bırakırken Borsamız için yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Denizli tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin sesini ve ortak aklını temsil eden Meslek Komitelerimizin ve Meclisimizin güçlü bir katılımla şekillenmesini son derece önemsiyoruz." dedi.

Tüm Borsa üyelerini 6 Ekim'de sandık başına davet eden Tefenlili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmaya, 6 Ekim'de sandık başına gitmeye ve Borsamızın geleceğine katkı sunmaya davet ediyorum. Seçimlerimizin Denizli tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerimize ve Borsa camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Borsası'nda organ seçimleri 6 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Ticaret Borsası'nda organ seçimleri 6 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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