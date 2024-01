Denizli Ticaret Odası Başkanı: Denizli\'yi temsil eden tekstilciler rakiplerine fark attı

Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'ndaki temaslarını tamamlayarak, yurda dönen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "İlimizdeki tekstil sektörünün temsilcileri, stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçileriyle kurdukları iyi iletişimle takdir görmüş ve kalitelerini ortaya koymuş, rakiplerine fark atmışlardır" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya'daki Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'nda, firmaların stantlarını ziyaret etti. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ile, fuardaki Denizlili ve Türk katılımcılarla görüşüp sektör ve fuar hakkındaki görüşlerini aldı. Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'nda Denizli'yi ve sektörü temsil eden tekstilcilerin kaliteleriyle ön plana çıktığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Heimtextil 2024'e adeta çıkarma yapmanın haklı gururunu yaşadık. Çalışkan hemşehrilerimizle, her zamanki gibi yine işimizin başındaydık. Fuardaki Denizlili firmalarımızı her yıl olduğu gibi bu sene de yalnız bırakmadık; heyecanlarına ortak olduk. Sektörümüzün ve Denizli'mizin vitrini olan firmalarımızdan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık. Denizlili firmalarımız, stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçilere karşı yaklaşımlarıyla da takdir görmüş ve ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesiyle rakiplerine fark atmıştır. İlimizi ve ülkemizi, en güzel şekilde tanıttılar; emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Fuardan yeni müşteriler edinerek ve yeni siparişler alarak yeni yıla iyi bir başlangıç yapmış olmalarını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DTO olarak fuarları önemsiyoruz"

Fuarlarla ilgili üyelerine desteklerinin artarak devam ettiğini de ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana fuarları çok önemsiyoruz. Üyelerimizi, dünyanın dört bir tarafındaki sektörünün önde gelen tüm fuarlarına gönderiyoruz. Onların ufkunu daha da açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda pazarlarının genişlemesini ve pazar paylarının artmasını istiyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak fuarlara yönelik desteğimizi artırdık, daha da artıracağız. Fuarlar, sektörlerimizin ve şehrimizin gelişmesine katkı koyan ihracat, istihdam ve kalkınmayı etkileyen önemli organizasyonlar. Onun için hem yurt dışında katılım sağladığımız hem de şehrimizde düzenlediğimiz fuarların çeşitliliğini de artıyoruz. Bundan sonra da sektör bazlı işlerimizi geliştirmenin gayreti içinde olacağız" dedi. - DENİZLİ