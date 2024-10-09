Denizli Ticaret Odası, Fashion Home Fuarında Teknolojik Ürünleri Tanıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Ticaret Odası, Fashion Home Fuarında Teknolojik Ürünleri Tanıtıyor

Denizli Ticaret Odası, Fashion Home Fuarında Teknolojik Ürünleri Tanıtıyor

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'nda Denizli'nin tekstil sektöründeki teknolojik ürünlerini tanıttı. Fuar, 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor ve şehrin sektör çeşitliliğini sergilemeyi amaçlıyor.

09.10.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'nda yer alan Denizli Ticaret Odası standını ziyaret etti. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak amacımız, şehrimizdeki sektör çeşitliliğini tanıtmak. Katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünlere geçiş noktasında da teknik tekstil merkezimizdeki birkaç makineyi buraya getirdik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuar; ev tekstili sektöründeki firmaları Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla bir araya getirecek. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte fuarda çeşitli incelemeler yaparak, Denizli Ticaret Odası'nın açtığı standı ziyaret etti.

Birbirinden farklı teknolojiler yer alıyor

Denizli'de üretilen tekstil ürünlerinin yer aldığı stantta ise 'tıbbi tekstillerde ve sıvı geçirmez önlük yapımında kullanılan nanolif yüzey kaplama makinesi, kumaşlara farklı su emicilik gibi fonksiyonel özellikler kazandıran plazma teknolojisi, karıştırılması en zor olan malzemeleri birbiriyle karıştırmaya yarayan akustik karıştırma makinesi ve savaş battaniyesi' gibi birbirinden farklı teknolojiler sergileniyor.

"Amacımız, şehrimizdeki sektör çeşitliliğini tanıtmak"

Fuara Denizli'den 55 stant ile katılım sağladıklarını ifade eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak amacımız, şehrimizdeki sektör çeşitliliğini tanıtmak. Katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünlere geçiş noktasında da teknik tekstil merkezimizdeki birkaç makineyi buraya getirdik. Bölgenin de teknik tekstil merkezimizden ve ülkemizin bu merkezden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Burada 12 ayrı sektörle ilgili teknik tekstil merkezimizdeki makine ve cihazlarımız var. Burada amaç; katma değeri yüksek, aynı zamanda yüksek teknoloji ürünlerinin Ar-Ge'sini yapmak. Burada tanıtımı yapılacak olanların tamamı teknolojisi yüksek olan ürünler."

Denizli Ticaret Odası olarak hemen hemen her fuarda ekibiyle beraber yer aldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız, ülke ihracatımızı ve firmalarımızın üretimini desteklemek, onların ihracatını arttırma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bizim varoluş sebebimizin en önemlisi, fuarlara olan ilgimizin yoğun olması. Her yıl dünyanın birçok ülkesine yaklaşık 700 firmamızı götürerek üretime ve ihracata destek veriyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Odası, Fashion Home Fuarında Teknolojik Ürünleri Tanıtıyor - Son Dakika

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