Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Meslek Komiteleriyle Görüş Alışverişinde Bulunuyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, odalarındaki meslek komitelerinin aylık toplantılarına katılıp görüş, öneri ve talepleri dinliyor. Sektörel konuların değerlendirildiği toplantılarda, görüş alışverişi oluyor.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, benzer meslek gruplarını bir araya getirdiği ve sektörel gelişmeleri değerlendirdiği ortak komite toplantılarının üçüncüsünde sportif, güvenlik, temizlik, gösteri, danışmanlık, test ve analiz, araştırma, tercüme, insan kaynakları ile sosyal, kültürel, mesleki faaliyetler, eğlence yerleri işletme ve kamu yönetim hizmetlerini kapsayan 1'inci Meslek Komitesi ile özel eğitim, sürücü kursu faaliyetleri ile eğitimi destekleyici faaliyetler, okul öncesi eğitim ve dil kursu faaliyetlerini kapsayan 10'uncu Meslek Komitesi ve sigorta acenteliği, mali müşavirlik ve gayrimenkul müşavirliği faaliyetlerini kapsayan 18'inci Meslek Komitesi üyeleri bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, özetle "Üyelerimizin Denizli Ticaret Odası'na ulaşmasının en kolay yolu meslek komitelerimizdir. Komite üyesi arkadaşlarımıza sorunlarını ve beklentilerini iletiyor. Bizler de sizlerden gelen bu istek, talep ve eleştirileri not alıp masaya yatırıyoruz. Buna göre de yol haritamızı şekillendiriyoruz. Yine biz bunun yanında her zaman sahada olup faaliyetlerimizi anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Komite üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı.
DTO 1,10 ve 18'inci meslek komitelerinin ortak toplantısı, 1'inci meslek komitesi üyelerinden Engin Çoban'ın ev sahipliğinde Beyaz İnci Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantıyı ev sahibi Çoban'a gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek sonlandırdı. - DENİZLİ
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