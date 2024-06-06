Denizli Ticaret Odası, üyelerine bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Ticaret Odası, üyelerine bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edecek

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa İşletmeler Ağı Etkinliği Projesi'nin Denizli etkinliğinde üyelerinin ilgi gösterdiği etkinliğe benzer ücretsiz organizasyonlarla bilgilendirme toplantılarını sürdüreceklerini açıkladı. Etkinlikte döngüsel ekonomi ve dış ticaretin artırılmasına yönelik fırsatlar hakkında bilgiler sunuldu ve EBIC-Ege ile Avrupa İşletmeler Ağı Atölyesi'nin tanıtımı yapıldı.

06.06.2024 15:22
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Avrupa İşletmeler Ağı Etkinliği Projesi'nin Denizli etkinliğinde konuşan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin ilgi gösterdiği etkinliğe benzer ücretsiz organizasyonlarla bilgilendirme toplantılarını, kesintisiz sürdüreceklerini açıkladı.

Türkiye EBIC- Ege Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network-EEN) Projesi etkinliğinde, katılımcılara döngüsel ekonomi ve dış ticaretin artırılmasına yönelik fırsatlara dair önemli bilgiler sunuldu. Ayrıca, döngüsel ekonomi kavramı ve döngüsel iş modelleri, ayrıntıları ile ele alındı. Avrupa İşletmeler Ağı ve EBIC-Ege ile Avrupa İşletmeler Ağı Atölyesi'nin tanıtımı da yapıldı. DTO toplantı salonundaki etkinliğin sabahki ilk oturumunda, KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan Döngüsel Ekonomi ve KOBİ'lere Yönelik Fırsatlar başlığı altında döngüsel ekonomi kavramını ve döngüsel iş modellerini anlattı. İkinci oturumda ise EBİLTEM-TTO Proje Koordinatörü Anıl Şensöz iyi uygulama örnekleri ile finansman imkanları aktardı.

Öğleden sonraki Avrupa İşletmeler Ağı ve EBIC-Ege Tanıtımında ise Ağın genel yapısı, faaliyetleri ve iş birliği arama veri tabanı, etkinlikler ve yurtdışı işletmelerle ikili görüşme imkanı ile iş birliği veri tabanının incelenmesi konuları işlendi. Avrupa İşletmeler Ağı Atölyesi başlıklı oturumda da katılımcıları ağa dahil etme ile iş birliği teklifleri oluşturma konuları vardı. Etkinliğe, DTO'dan Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan da katıldı.

"DTO, projeci bir STK'dır"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının ortağı olduğu EBIC-Ege Projesi'nin devam ettiğini belirterek, talep olduğu müddetçe üyelerini gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, işlerini ve kazançlarını artırmalarına imkan tanıyacak faaliyetler ile projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti. Ekibine emek ve çabalarından, üyeleri ile KOSGEB müdürlerine de katılımlarından dolayı teşekkür etti. KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile sağladıkları iş birliği sayesinde bugüne kadar birçok organizasyon gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Başkan Erdoğan, bu uyumun ve birlikteliğin daha da güçlenerek devam etmesini diledi. DTO üyelerinin ilgi gösterdiği etkinliğe benzer ücretsiz organizasyonlarla bilgilendirme toplantılarını, kesintisiz sürdüreceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "DTO, başta şehrimiz olmak üzere bölgemize ve ülkemize hizmet veren projeci bir sivil toplum kuruluşudur; Türkiye'nin en proaktif odasıdır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Odası, üyelerine bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edecek - Son Dakika

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