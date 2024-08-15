Denizli Vergi Dairesi Başkanı\'ndan Vergi Adaleti Düzenlemesi Açıklaması

Ekonomi

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, vergi adaletinin güçlendirilmesini, vergiye uyumun arttırılmasını, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanmasını ve cezaların etkinliğinin arttırılmasını amaçlayan 8 ayrı kanundan yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, yeni kanun ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması, tahsilat etkinliğinin artırılması amaçlandığını söyleyerek, vergi mevzuatı ile ilgili 8 ayrı Kanunda düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Yeni düzenlemelerden bahseden Tekin, "Söz konusu Kanunla, Çok uluslu şirketlere küresel asgari kurumlar vergisi getirilmiştir. Yurt içi asgari kurumlar vergisi düzenlemesi yapılarak, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden yüzde 10 oranında asgari bir vergi alınması sağlanmıştır. Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlara kurumlar vergisinin yüzde 30 olarak uygulanması öngörülmüştür. Yatırım fon ve ortaklıklarının halihazırda var olan kazanç istisnası, gayrimenkul kazançlarının yüzde 50'sinin kar dağıtımı olarak dağıtılması şartına bağlanmıştır. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılarak, yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlara uygulanan istisna kaldırılmıştır. Ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılması yönünde yetki düzenlemesi yapılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teknogirişim şirketi olarak belirlenen Şirketlerdeki hisse senedi opsiyonlarında vergisel kolaylık sağlanmıştır" dedi.

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin yılın belli zamanlarında hasılatları tespit edileceği ve vergi incelemelerin takibinde olacaklarını belirten Tekin, "Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilerek, beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında uyumsuzluk olanların izaha davet edilmesi ve izahı yeterli olmayanlar hakkında vergi tarh edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Mükelleflerin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının beş takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlanmıştır. Ayrıca, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV tutarının beş takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verilecek şekilde düzenleme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına çıkış yapan vatandaşların çıkış başına alınan harç tutarı artırılmıştır"

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşların çıkış başına alınan harç tutarını artığını belirten Tekin, "Gümrük Kanunundaki muafiyetlere ilişkin uygulanan bazı KDV ve ÖTV istisnalarına yönelik düzenleme yapılmıştır. KDV İstisna uygulamasında deniz taşıma araçlarının netleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Yabancı devletler tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara ilişkin KDV istisnası sağlanmıştır. Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarları artırılmıştır. Kayıt dışı faaliyette bulunan mükelleflere artırımlı ceza uygulaması getirilmiştir. Vergi aslı uzlaşma kapsamı dışına çıkarılmıştır. Borcu yoktur uygulamasına "mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri üzerine yapılacak ödemeler" de dahil edilmiştir. Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarı artırılmış ve harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması sağlanmıştır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ