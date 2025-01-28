Denizli'ye 30 Milyar TL'lik Su ve Sulama Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'ye 30 Milyar TL'lik Su ve Sulama Yatırımı

Denizli\'ye 30 Milyar TL\'lik Su ve Sulama Yatırımı

Bakanlık, Denizli'de modern sulama ve su yönetimi için 22 yılda 249 tesis inşa etti.

28.01.2025 11:47
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DENİZLİ (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı modern sulamayı yaygınlaştırmayı, sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve taşkın risklerini kontrol altına almak için Denizli'ye 22 yılda 30 Milyar 208 Milyon TL değerinde 249 Tesis inşa edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve taşkın risklerini kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de yapılan yatırımları açıkladı. Son 22 yıla ait verileri paylaşan yetkililer, "Denizli'de inşa ettiğimiz 81 sulama tesisi ile 948 Bin 527 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Denizli için 30 Milyar 208 Milyon TL'lik yatırım yapılarak 249 adet tesis inşa edildi. Denizli'de son 22 yılda hizmete alınan 18 baraj, 14 gölet ve 5 adet yeraltı depolama tesisi ile 226 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı. Şu anda 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu göletlerin tamamlanması ile 9 bin 310 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme ile sağlanan faydalar çiftçimizi memnun ediyor"

Denizli'de toplam 688 bin 800 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Denizli ilinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 10 adet proje tamamlanarak 567 bin 970 dekar, inşaatı devam eden işlerde ise 120 bin 830 dekar olmak üzere toplam 688 bin 800 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Denizli'de 90 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırma hizmetlerinden faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suyumuzdan aldığımız güç enerjiye dönüşüyor"

Denizli'de son 22 yılda 11 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 320,38 gigawatt (GW) enerji üretimi sağlandığını ifade eden yetkililer, "Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 11 adet HES tesisi ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'ye 30 Milyar TL'lik Su ve Sulama Yatırımı - Son Dakika

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