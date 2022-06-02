Denizli'ye yeni bir arıtma tesisi kazandırıldı

Denizli'de 5 tekstil boyahanesinin ortaklaşa geliştirdiği, atık suyun tamamen geri kazanılarak sıfır deşarj gerçekleştirildiği arıtma tesisi törenle hizmete açıldı.

Denizli'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılında hayata geçirdiği Temiz Üretim Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen "5 Tekstil Boyahanesinin Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Atıksu ve Tuz Geri Dönüşüm ile Sıfır Deşarj Yolunda İlk Adım" projesinin açılışı gerçekleştirildi. Atık suyun tamamen geri kazanılarak, sıfır deşarj gerçekleştirildiği proje açılışına Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, proje sahipleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Tekstildeki tuzlu su arıtılarak geri kullanılacak

2009 yılında başlatılan Ar-Ge projesinde, tekstilde kullanılan suyu geri tekrar kullanmak üzerine proje geliştirilmeye başlandı. Tekstil boyahanesinden çıkan ve arıtma tesisinde arıtılıp deşarj edilerek arıtılan suyun tekrar tekstilde kullanıldı. Projenin amacının atık suyun fabrikalarda direk kullanıma hazır hale gelmesiyle, yeraltından suyu çekmenin enerji maliyeti, suyun sertliğinin giderilmesinin maliyetini atık suyun geri kazanımıyla karşılaştırıldığında maliyetler eşit olarak geldiği anlatılan projede geri kazanılan tuzlu su, tuzunun arıtılmasıyla ayrıştırılarak sıfır deşarj planladı.

"Arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda kullanmak istiyoruz"

Açılış konuşmasında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Geleceğe yönelik güzel bir proje. Su hayattır, su gelecektir. Su olmazsa hayatın sonu demektir. Küresel ısınma ile birlikte suyu artık en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Suyu bir kere kullanıp atmak müsrifliktir. Arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda kullanmak istiyoruz. Burada firmanın yaptığı şey geleceği kazanmaktır. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Atık suyun yenilebilmesi bu noktada bizler için çok önemli bir hal alıyor"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşcan ise "Su yenilebilir bir kaynak ama sonsuz değildir. Su tasarrufu için önemli bir tesis. Türkiye'de yıllık yenilebilir su miktarımız 112 milyar metreküp bunu da nüfusa böldüğümüz zaman kişi başına 1400 metreküpe denk geliyor. Bu rakamın aslında karşılığı Türkiye aslında su zengini bir ülke değil dolayısıyla suyumuzu çok akıllıca bir şekilde kullanmamız gerekiyor. 2030 yılına ilişkin baktığımız zaman hızlı bir nüfus artışıyla kişi başı su kullanımı 1000 metreküp civarlarına düşeceği ve bununda bizim çok daha etkili yöntemlerle önlem almamız gerektiğini gösteriyor. İklim değişikliği ile de yağışların düzensizleşmesi dolayısıyla yer altı sularını etkiliyor. Atık suyun yenilebilmesi bu noktada bizler için çok önemli bir hal alıyor. Türkiye'de suyun yeniden kullanılma oranı ise yüzde 3,55'i yeniden kullanılıyor" diye konuştu. - DENİZLİ