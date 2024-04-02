Denizlili Girişimci Fındık Kabuğundan Nargile Kömürü Üretiyor

Ekonomi

Denizlili girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılarak ithal edilen nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretti. Fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle onlarca deme yapan Bülent Öztürk, fındık kabuğundan elde ettiği en yakın ürünü ihraç etmeye de başladı.

Denizli'de profesyonel sporcu kimliğinin yanı sıra mangal ve nargile kömürü sektöründe de önemli bir yatırımı bulunan Bülent Öztürk, Hindistan cevizinden yapılan ve yıllardır Türkiye'ye ithal olarak gelen nargile kömürüne alternatif bir ürün elde etti. Antep fıstığı ve birçok meyve çekirdeğiyle onlarca deneme yapan Öztürk, ithal kömüre en yakın ve sağlıklı ürünü elde ettiği fındık kabuğundan yapılmış nargile kömürünün yurt dışına ihracatına da başladı.

Kömür üreticiliğine ilk girdiğinde yaptığı iş hakkında bilgisi bulunmadığını ifade eden Öztürk, bir süre sonra nargile kömürü üretmek için kolları sıvadı. Farklı yöntemler ve ürünler kullanan Öztürk, fındık kabuğundan nargile kömürü üretmeyi başardı. Nargile kömürlerinin yüzde 95'inin ithal geldiğini ifade eden Öztürk, "Bu yurt dışından gelen kömürlere alternatif olarak nargile kömürünü üretmeye başladım. Nargile kömürü yurt dışından Hindistan cevizi kömürü olarak Türkiye geliyor. Türkiye yüzde 95'i ithal gelen bir kömür. Ben atıl olarak kullanılan fındık kabuğunu yurt dışından gelen kömürlere alternatif olarak nargile kömürü ve kömür olarak üretmeye başladım. Restoranlara, köftecilere, balıkçı ve kokoreççilere üretmeye başladım" dedi.

Onlarca denemenin ardından fındık kabuğunda başarılı oldu

Fındık kabuğundan nargile kömürü üretimi aşamasına gelene kadar pek çok farklı denemeler yaptığını ifade eden Öztürk, "Kömürlerimiz İsviçre, Almanya, Tunus, Fransa ve İspanya olmak üzere birçok yere de ihracat anlamında da çalışmalarımız oldu. Fındıktan olan kömür daha dayanıklı, kalorisi daha iyi ve yurt dışına da alternatif anlamında da en yakın olan ürün olduğu için fındıkla devam ediyorum. Mesela zeytin çekirdeğinden, Antep fıstığı kabuğundan, kayısı çekirdeğinden, vişne çekirdeğinden ve ceviz kabuğundan denedim. Ama en sağlıklısı, en iyisi fındık oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ