Üye Girişi
Dental sektöründe yeni hedef Afrika ve Hindistan pazarları - Son Dakika

Dental sektöründe yeni hedef Afrika ve Hindistan pazarları

03.02.2022 16:40
Dental sektöründe yeni hedef Afrika ve Hindistan pazarları

Dünya ticaretinde pandemi nedeniyle kartlar yeniden dağıtılırken, dental sektöründe Türkiye, dünyanın tedarikçi ülkesi olmaya aday.

Dünya ticaretinde pandemi nedeniyle kartlar yeniden dağıtılırken, dental sektöründe Türkiye, dünyanın tedarikçi ülkesi olmaya aday. Türk dental sektörü, bölgenin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ağız ve diş sağlığı ekipmaları olarak nitelendirilen Dubai AEEDC fuarına 36 firma ile katılarak damgasını vurdu.

Türk pavilyonunun açılışını Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar yaptı. Uçar, "Tıbbi cihaz sektörü geçen yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu fuarda firmalarımızın toplamda 50 milyon dolarlık ihracat yapacağını öngörüyoruz. Hedef pazarlar Güneydoğu Asya, Afrika ve Hindistan" dedi.

Dünya ticaretinde pandemi nedeniyle kartların yeniden dağıtıldığını, tıbbi cihaz ve dental alanda ise Türkiye'nin dünyanın tedarikçi ülkesi olabileceğini söyleyen Uçar, "Tıbbi cihaz sektörü geçen yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu rakamın yüzde 10'u diş malzemeleri sektörüne ait. Özellikle pandemiden kaynaklı bir boşluk olduğu için fuarlar yapılamadı. Bu yıl o boşluğun kapanmasını bekliyoruz. Kırılan küresel tedarik zinciri nedeniyle bütün ülkeler alternatiflere yönelerek ülkelerinde üretmek ya da yakın coğrafyalardan mal temin etme ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla ülkemiz ihracatına katkısı açısından çok önemli bir etkinlik" dedi.

Gelecek yıl 50 firma ile fuara katılmayı hedeflediklerini söyleyen Uçar, "Diş malzemeleri sektörünün hacimsel büyüklüğü 1 milyar dolar düzeyinde. Bu yıl bu rakamı en az yüzde 10 yukarıya taşıma hedefimiz var. Katılımcı firmalarımızın fuar boyunca toplamda 25 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapacağını tahmin ediyoruz. Bu fuarı 26-29 Mayıs'ta İstanbul'da dünyanın dört bir yanından alıcıları ağırlayacağımız IDEX'in küçük bir provası olarak görüyoruz. Burada rekor bir katılım var. İstanbul'da da yabancı katılımı açısından aynı ivmeyi yakalamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Dental sektöründe yeni hedef Afrika ve Hindistan pazarları

YORUMLAR
500

İhracat, Türkiye, Afrika, India, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dental sektöründe yeni hedef Afrika ve Hindistan pazarları - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Dental sektöründe yeni hedef Afrika ve Hindistan pazarları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement