Türkiye sağlık turizmiyle birçok hastalığa "derman oluyor" - Son Dakika
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Türkiye sağlık turizmiyle birçok hastalığa "derman oluyor"

30.09.2022 10:10
Türkiye sağlık turizmiyle birçok hastalığa "derman oluyor"

Denthouse Uluslararası Hasta Koordinatörü Zemçi Zübeyir Somuncu, sağlık turizminin saç ekiminden ibaret olmadığını belirterek, "Organ nakilleri başta olmak üzere, kalp cerrahisinden ortopediye, onkolojiden tüp bebek ve diş tedavisine kadar Türkiye, birçok hastaya derman oluyor.

Denthouse Uluslararası Hasta Koordinatörü Zemçi Zübeyir Somuncu, sağlık turizminin saç ekiminden ibaret olmadığını belirterek, "Organ nakilleri başta olmak üzere, kalp cerrahisinden ortopediye, onkolojiden tüp bebek ve diş tedavisine kadar Türkiye, birçok hastaya derman oluyor." dedi.

Türkiye'nin önde gelen diş tanı ve tedavi merkezlerinden Denthouse'nin, altıncı kliniği İstanbul Güneşli'de hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Denthouse Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Daştan, Denthouse Güneşli'nin sektörde 2005 yılından beri edindikleri tecrübenin bir meyvesi olduğunu ifade etti.

17 yıldır, 30 hekim ve yüzü aşkın personelle hizmet verdiklerini belirten Daştan, diş tedavisi alanında yaptıkları yatırımlarla istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yerli ve yabancı hastalara sağlık turizmi alanında hizmet verdiklerini aktaran Daştan, Denthouse'nin sağlık turizminde bir marka haline geleceğini dile getirdi.

"Türkiye sağlık yönetiminde dünyanın 100 yıl önünde"

Açılışın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Denthouse Uluslararası Hasta Koordinatörü Zemçi Zübeyir Somuncu, Türkiye'nin sağlık turizminde öne çıkmasının birçok sebebi olduğunu belirterek, en önemli faktörün ise Türkiye'nin tıbbi tecrübesi olduğunu vurguladı.

Somuncu, Türkiye'de hekimlerin çok iyi bir eğitim aldığını ve farklı türden vakalarla deneyimlerini artırdıklarını belirterek, "Estetik cerrahide, organ naklinde, ağır vaka dediğimiz kanser vakalarında dünya standartlarının üstünde bir bilgi ve vaka tecrübesine sahibiz. Yurt dışında bir doktor hastasına, 'Ben bunu yapamam. Artık sizin ömrünüz kalmadı.' dediği zaman, o hastalar soluğu Türkiye'de alıyor. Dünyanın her bölgesinden insanlar tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor." diye konuştu.

Sağlık turizminin saç ekiminden ibaret olmadığına dikkati çeken Somuncu, "Organ nakilleri başta olmak üzere, kalp cerrahisinden ortopediye, onkolojiden tüp bebek ve diş tedavisine kadar Türkiye birçok hastaya derman oluyor." ifadesini kullandı.

Somuncu, yabancı hastaların Türkiye'yi tedavi merkezi olarak görmelerinin tek nedeninin maliyet unsuru olmadığını, iyi hekim, personel ve hastane komplekslerinin de hastaları etkilediğini söyledi.

Gelen hastaların sadece tedavi olmadığını, tatillerini de Türkiye'de yapma imkanı yakaladıklarını anlatan Somuncu, "Hastaların Avrupa'dan buraya gelmelerinin sebeplerinden biri de tabii ki maliyet... İmplant tedavisinde burayı orayla kıyasladığımızda, beşte bir fiyatına bu hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca bu durum Türkiye açısından çok önemli bir katma değer. Ekonomik açıdan, istihdam açısından, şehir turizmi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Somuncu, Türkiye'nin sağlık yönetiminde dünyanın 100 yıl önünde olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Güneşli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye sağlık turizmiyle birçok hastalığa 'derman oluyor' - Son Dakika

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