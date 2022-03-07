Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı - Son Dakika
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Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı

07.03.2022 11:08
Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerine yönelik denetimde bulundu.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerine yönelik denetimde bulundu. Stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, cezai işlem uygulandı.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ fiyatlarına zam geleceği iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ilçe genelindeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Market raflarında bulunmayan, depolarında mal saklayan işletmeler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Usulsüz mal saklayan işletmelere asla göz açtırmayacağız. Halkın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte stokçuluk ve fırsatçılığa karşı denetimlerimiz gece gündüz devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı
Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı

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Mudanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mudanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı - Son Dakika


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