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Ekonomi

Deprem Bölgesi İçin Acil Talepler

Deprem Bölgesi İçin Acil Talepler

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, deprem bölgesinin sorunlarını ve taleplerini Bakan Işıkhan'a iletti.

24.09.2024 10:44
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Deprem bölgesinin sorun ve taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Ankara'da TOBB binasında düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısına katılım sağladı.

Toplantıda söz alan Başkan Sadıkoğlu, Malatya özelinde deprem bölgesinde yaşanan sorunları ileterek, iş dünyasının taleplerini sundu.

Konuşmasında, deprem sonrası yaşanan nitelikli göçe değinen Başkan Sadıkoğlu, verilen göçün büyük kısmının iş gücü olduğuna değindi. Devam eden göçün önüne geçmek ve gidenlerin dönüşünü teşvik etmek adına çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve bu kapsamda işçi ücretlerindeki devlet payının çalışanlara ödenmesi talebini iletti.

Mücbir Sebep kapsamında biriken SGK ve BAĞKUR borçlarına değinen Başkan Sadıkoğlu, "Yaklaşık 20 aydır iş yerlerinin teslim edilmesini bekleyen binlerce esnaf ve tüccarımızın biriken borçlarını ödeme gücü yoktur. İş yerleri tamamen teslim olup ticari hayat normale dönene kadar Mücbir Sebep Süresinin uzatılmasını, süre uzatımının ardından biriken borçlarının faizsiz olarak 48 ayda ödenebilmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Pozitif ayrımcılık talep ediyoruz"

Ekonomik tedbirlerde deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapılmasını talep eden Başkan Sadıkoğlu, "Ülke olarak içinden geçtiğimiz zorlu ekonomik şartlar ekonomi yönetiminde bazı tedbirleri beraberinde getirdi. Böylesi dönemlerde alınan tedbirler elbette makul karşılanabilir. Ancak tarihin en acı felaketlerinden birini yaşamış deprem bölgemizin mevcut ekonomik zorluklar içerisinde bu uygulamaların yükünü kaldırabilmesi mümkün değildir. Uygulamaya konulan kararlarda deprem illerimizin içinde bulunduğu negatif şartların, göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. Özellikle Bakanlığınız yetki alanındaki borçların tahsilatında depremin en fazla zarar verdiği Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri ile Nurdağı ve Islahiye ilçeleri için muafiyet ve kolaylıklar getirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"GSS Prim borçları affedilsin"

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarından dolayı e-haciz tehdidiyle karşı karşıya kalan depremzede vatandaşların borçlarının affedilmesi talebini de ileten Başkan Sadıkoğlu, "İş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımızın, çiftçimizin, işsizlerin, iş bulamayan yeni mezunların Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borçları bulunmaktadır. SGK, yaklaşık 9,4 milyon kişiye işsizlik dönemlerine ait prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeye başladı. Borçlar ödenmediği takdirde ise e-haciz işlemlerinin başlatılacağını belirtti. Ülke olarak zorlu ekonomik şartlarla mücadele ederken özellikle de deprem bölgemizin durumu ortadayken yüzbinlerce vatandaşımızın bu borçları ödeyecek gücü yoktur. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini, deprem bölgesindeki 4 il ve 2 ilçemizde borçların affedilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Deprem Bölgesi İçin Acil Talepler - Son Dakika

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