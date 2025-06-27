Deprem Bölgesinde Sosyal Dönüşüm Raporu Yayınlandı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar, deprem bölgesindeki sosyal dönüşümü ve kırılgan kesimlerin istihdama katılımının etkilerini ele alan "Geleceği Ayağa Kaldırmak: Deprem Bölgesinde Sosyal Dönüşüm İçin İnsan Odaklı Bir Atılım" başlıklı raporunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, raporda, deprem bölgesindeki toparlanma süreci sahadaki gözlemler ve verilerle ele alınırken, kırılgan kesimlerin istihdama katılımının sosyal sermaye ve dönüşüm üzerindeki etkilerine odaklanıldı.

Raporda, derinleşen ekosistem krizi, artan jeopolitik gerilimler ve teknolojik dönüşümün oluşturduğu belirsizlik ortamında, sosyal dönüşümün sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez hale geldiği ortaya konuldu.

Çalışmayla özellikle kadın, genç ve engelli bireylerin istihdama katılımının, sosyal sermayeyi güçlendireceğine ve afet bölgelerinde kalıcı, kapsayıcı bir toparlanma sağlayacağına dikkat çekildi.

Bu çerçevede, sosyal politikaların kültürel normları dönüştürecek şekilde tasarlanması ve uluslararası kalkınma finansmanının kırılgan grupları odağına alacak biçimde yönlendirilmesinin stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Raporda, depremlerden etkilenen 11 ilde kadın istihdamının toplam içindeki payının 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyerek deprem öncesine kıyasla 1,4 yüzde puan, Türkiye geneline göre ise 9,3 yüzde puan düşük kaldığı kaydedildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yatırımların hız kazanması gerektiği vurgulanan raporda, bölgede nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın arttığı, teknik ve dijital becerilere odaklı programların kırılgan grupların istihdama katılımı için önem taşıdığı belirtildi.

Ayrıca raporda, savunma ve sivil havacılık gibi alanlarda yapılan yeni yatırımların, gençlerin bölgede kalmasını ve sosyal ağların yeniden inşasını destekleyebileceği ifade edildi.