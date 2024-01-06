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Deprem Bölgesindeki Yetiştiricilere 909 Milyon Lira Değerinde Canlı Hayvan ve Arılı Kovan Dağıtıldı - Son Dakika
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Deprem Bölgesindeki Yetiştiricilere 909 Milyon Lira Değerinde Canlı Hayvan ve Arılı Kovan Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettiklerini bildirdi. Yumaklı, depremden etkilenen illerde 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımı yapıldığını belirtti.

Deprem Bölgesindeki Yetiştiricilere 909 Milyon Lira Değerinde Canlı Hayvan ve Arılı Kovan Dağıtıldı
06.01.2024 - 12:36,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettiklerini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılan hayvan dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem bölgesindeki yetiştiricilerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarla çalışarak hayvan dağıtımını tamamladıklarını aktaran Yumaklı, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettik. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten memleketimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, depremden etkilenen illerde 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA
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Deprem, Deprem, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem Bölgesindeki Yetiştiricilere 909 Milyon Lira Değerinde Canlı Hayvan ve Arılı Kovan Dağıtıldı - Son Dakika
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