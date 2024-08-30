Deprem Bölgesinin Yeniden İnşası İçin Sağlanan Kaynak 4 Milyar Dolara Ulaştı

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik uygun koşullarda sağlanan kaynağın 4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki finansmanlara ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik uygun koşullarda sağladığımız kaynak 4 milyar dolara ulaştı" dedi.