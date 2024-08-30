(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik uygun koşullarda sağlanan kaynağın 4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki finansmanlara ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik uygun koşullarda sağladığımız kaynak 4 milyar dolara ulaştı" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Deprem Bölgesinin Yeniden İnşası İçin Sağlanan Kaynak 4 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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