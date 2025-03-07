Deprem Sigortası Teminatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem Sigortası Teminatı Arttı

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı 1.704.162 TL'ye yükseltildi, prim tutarları da artırıldı.

07.03.2025 11:17
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişikliğe gidilerek, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi.

SEDDK'nin Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 6 bin TL'den 8 bin 39 TL'ye, diğer konutlar için 4 bin TL'den 5 bin 359 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1441 TL, 1283 TL, 1092 TL, 1024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL'den az olamaz" şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Tebliğe 8'inci maddesinden sonra gelmek üzere "Maktu tutarların belirlenmesi" maddesi de eklendi.

Bununla uyumlu olarak, tebliğde yer alan maktu tutarların, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanacağı, açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oranın sıfır olarak alınacağı ve hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsuratın tama iblağ edileceği bildirildi.

Tebliğde "Maktu tutarların belirlenmesi" maddesi kapsamında aylık artışların, ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanacağı aktarıldı.

Yarından itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Finans, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Sigortası Teminatı Arttı - Son Dakika

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