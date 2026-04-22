Desan, Malezya'da Tersane Projesi Temelini Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Desan, Malezya'da Tersane Projesi Temelini Attı

22.04.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Desan, Malezya'nın Malakka eyaletinde tersane projesinin temelini attı, stratejik işbirliği vurgulandı.

Desan, Malezya'nın Malakka eyaletinde entegre kalkınma bölgesi SM-WEZ kapsamında hayata geçirdiği tersane projesinin temelini attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Malakka eyaleti Başbakanı YAB Datuk Seri Utama AB Rauf bin Yusoh'un başkanlığında gerçekleştirilen temel atma törenine, Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, hükümet temsilcileri, yerel otoriteler ve sektör paydaşları katıldı.

Malakka eyaleti tarafından oluşturulan entegre kalkınma bölgesi SM-WEZ kapsamında geliştirilen ve Desan'ın yurt dışındaki ilk tersane yatırımı olan proje, Türkiye ile Malezya arasındaki savunma ve denizcilik alanındaki işbirliğinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Desan ile yerel ortağı arasında imzalanan ortak girişim ve işbirliği anlaşması doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında, askeri ve ticari gemi inşası ile bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin yürütüleceği modern bir tersane inşa edilecek.

Toplam 171 dönüm alan üzerinde planlanan tesisin ilk safhası 94, ikinci safhası ise 77 dönüm olarak tasarlandı.

Mühendislik çalışmaları, batimetrik ölçümler ve zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından temel atma süreciyle sahadaki çalışmalar fiilen başlarken, tersanenin ilk aşamasının 2027 sonuna kadar tamamlanarak operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, söz konusu yatırımın şirketin küresel büyüme vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Temel atma töreninin yalnızca bir yatırımın başlangıcını değil, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında bilgi, teknoloji ve kabiliyet paylaşımına dayalı işbirliğinde yeni bir aşamayı temsil ettiğini ifade eden Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Malezya ile kurduğumuz bu güçlü ortaklığın, önümüzdeki dönemde daha büyük ve stratejik işbirliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz. Malezya'nın sahip olduğu potansiyele, stratejik konumuna ve denizcilik alanındaki gelişim vizyonuna yürekten inanıyoruz. Bu yatırımın, bölgesel bir denizcilik üssünün temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Yerel ortağımız ve SM-WEZ ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje ile yalnızca bölgesel denizcilik sanayine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında artan ekonomik ve stratejik işbirliğine somut ve kalıcı bir değer katacağız."

Kaynak: AA

Denizcilik, Malezya, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Desan, Malezya'da Tersane Projesi Temelini Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:58
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:16:52. #7.12#
SON DAKİKA: Desan, Malezya'da Tersane Projesi Temelini Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.