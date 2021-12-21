Design Türkiye Yarışması'nda Anadolu Isuzu'ya "İyi Tasarım" ödülü

Anadolu Isuzu, çevre dostu CNG teknolojisi ile segmentinin öncüsü olan Kendo/Interliner CNG modeli ile Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri Yarışması'nda "Ulaşım Araçları" kategorisinde "İyi Tasarım Ödülü"nü kazandı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, ürettiği çevreci ve yenilikçi araçlarıyla yerel ve global ölçekte elde ettiği başarılara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Markanın çevre dostu CNG motor teknolojisinin yanı sıra akılcı ve göz alıcı tasarım özellikleri ile segmentine öncülük eden Kendo/Interliner CNG modeli, Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri Yarışması'nda "Ulaşım Araçları" kategorisinde "İyi Tasarım Ödülü"nü ödülünü kazandı. Bu yıl 9. kez düzenlenen organizasyonda Isuzu Kendo'nun ödülü, İstanbul'da düzenlenen Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreninde verildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirilen Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri, kullanıcı ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran tasarımları ödüllendirmeyi, iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmayı amaçlıyor.

"Isuzu Kendo/Interliner CNG, sürdürülebilir değer katma hedefimizin bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak faaliyetlerimizi, içinde yaşadığımız topluma ve çevreye sürdürülebilir değer katma hedefiyle yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik, bizim tüm iş süreçlerimizin odağında yer alıyor. AR-GE çalışmalarıyla ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle ürettiğimiz doğa dostu araçlarımıza, Tasarım Ofisimiz fark yaratan, güçlü, göz alıcı ve akılcı çizgilerle eşsiz bir değer katıyor. CNG motoru ile bugünün kentleri için çevreci, güvenli ve modern bir ulaşım çözümü olarak öne çıkan, segmentine öncülük eden Kendo/Interliner aracımızın Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde 'En İyi Tasarım' ödülüne layık görülmesinden dolayı büyük bir kıvanç duyuyoruz. Anadolu Isuzu ailesi olarak bu anlamlı ödülü Kendo/Interliner CNG de dahil olmak üzere birçok modelimizin tasarımında çok değerli katkıları olan, kısa süre önce çok genç yaşta kaybettiğimiz sevgili ekip arkadaşımız Kasım Kunter Aytekin'e adıyoruz."

Çevreci Isuzu Kendo/Interliner CNG, ödüllü tasarımıyla da fark yaratıyor

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Isuzu Kendo/Interliner CNG, aerodinamik gövdesi, dinamik led sinyal ve gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve yenilikçi çizgileriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Anadolu Isuzu'nun yurt içi ve dışı pazarlardaki güncel müşteri taleplerine en iyi yanıtı verecek şekilde geliştirdiği Kendo/Interliner CNG, kasım ayında Avrupa'da düzenlenen "Sustainable Bus Award" organizasyonunda, Intercity segmentinde "Yılın Sürdürülebilir Otobüsü (Sustainable Bus of Year 2022)" ödülüne layık görülmüştü. Isuzu Kendo/Interliner CNG, daha önce de özgün tasarımıyla 2020 yılında İtalya'da A' Design Award yarışmasında 'Gold A' Design ödülünün sahibi olmuş; Avrupa'da yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen BIG SEE Awards 2021"de ise "Ürün Tasarımı" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Isuzu AR-GE merkezinde geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemleri ile donatılan Isuzu Kendo/Interliner CNG, yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını ciddi oranlarda düşürüyor. Isuzu Kendo/Interliner CNG, konforlu sürücü alanı ve yolcu bölgesi ile sürücüye ve yolculara en yüksek seviyede ergonomik fayda sağlarken çok fonksiyonlu gösterge paneli, arıza teşhisinin yanı sıra sürücü ve sürüş puanlama sistemi ile işletmecilere önemli avantajlar sunuyor.