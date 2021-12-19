Üye Girişi
Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu - Son Dakika

Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu

19.12.2021 10:48
Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Design Week Türkiye 2021, 85 bin 715 ziyaretçi ile bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Design Week Türkiye 2021, 85 bin 715 ziyaretçi ile bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Design Week Türkiye 2021 (Türkiye Tasarım Haftası) sona erdi. Dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul'da konuşmacı olarak ağırlayan etkinliğe ilgi büyük oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Design Week Türkiye'de pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul'umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok önemli. Bugüne kadar 180 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Türkiye'nin her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

2019 yılında düzenledikleri, 4 gün boyunca 61 bin 382 ziyaretçiyi ağırladıkları Design Week Türkiye'de bu yıl 85 bin 715 ziyaretçi ile rekor katılıma ulaştıklarını bildiren Gülle, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşmak bizleri ayrıca mutlu etti. İhracatta sağladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak için tasarımın gücüne inanıyoruz. İhracatta sağladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak için tasarımın gücüne inanıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak Design İstanbul projesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde küresel tasarım merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bunun yanı sıra tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz"

"Design Week'in ihracatımıza önemli katkıları olacak"

İsmail Gülle, Design Week Türkiye 2021 etkinliğine birbirinden kıymetli katılımcıların katıldığını ve tasarımda başarı gösteren firma ve kişilerin ödüllendirildiğini aktararak, "Bu yıl Design Week Türkiye'ye ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın, tasarımcılarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği bu önemli projeye hazırlanırken bizler de oldukça heyecanlıydık. Birbirinden kıymetli yerli ve yabancı isimler, sektörümüzün duayenleri bu tasarım ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. 'Marifet iltifata tabidir' diyerek Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül törenini gerçekleştirdik. 37 tasarımcımız iyi tasarım, 8 tasarımcımız da üstün tasarım ödülü aldı. Bunun yanı sıra İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 2020 ve 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışması ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 10. Endüstriyel Mimari Doğaltaş Taşarım Yarışması törenlerini gerçekleştirdik. Ödül alan tasarımlarımız, halihazırda önemli ihracat kalemlerimiz arasında yer alıyor. En kısa sürede diğer başarılı tasarımlar da ticarileşerek ihracatımıza değer katacak. İnanıyorum ki 2 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm bu etkinliklerin, ülkemize ve ihracatımıza önümüzdeki dönemde önemli katkıları olacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Design Week Türkiye 2021 etkinliğinde; 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20'yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu. Bu yıl keynote konuşmacıları arasında World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, mimar ve tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcı Hakan Akkaya, Aslı Filinta ve tasarım camiasının pek çok duayeni yer aldı.

Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu
Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu
Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu
Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu
Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu

Türkiye, Aralık, Kongre, Haliç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
10:08 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
09:28 Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek
09:10 2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı
35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi         
11:27
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 11:32:03. #1.11#
SON DAKİKA: Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement