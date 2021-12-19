Design Week Türkiye'de 85 bini aşkın ziyaretçi tasarımla buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Design Week Türkiye 2021, 85 bin 715 ziyaretçi ile bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Design Week Türkiye 2021 (Türkiye Tasarım Haftası) sona erdi. Dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul'da konuşmacı olarak ağırlayan etkinliğe ilgi büyük oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Design Week Türkiye'de pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul'umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok önemli. Bugüne kadar 180 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Türkiye'nin her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

2019 yılında düzenledikleri, 4 gün boyunca 61 bin 382 ziyaretçiyi ağırladıkları Design Week Türkiye'de bu yıl 85 bin 715 ziyaretçi ile rekor katılıma ulaştıklarını bildiren Gülle, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşmak bizleri ayrıca mutlu etti. İhracatta sağladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak için tasarımın gücüne inanıyoruz. İhracatta sağladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak için tasarımın gücüne inanıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak Design İstanbul projesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde küresel tasarım merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bunun yanı sıra tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz"

"Design Week'in ihracatımıza önemli katkıları olacak"

İsmail Gülle, Design Week Türkiye 2021 etkinliğine birbirinden kıymetli katılımcıların katıldığını ve tasarımda başarı gösteren firma ve kişilerin ödüllendirildiğini aktararak, "Bu yıl Design Week Türkiye'ye ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın, tasarımcılarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği bu önemli projeye hazırlanırken bizler de oldukça heyecanlıydık. Birbirinden kıymetli yerli ve yabancı isimler, sektörümüzün duayenleri bu tasarım ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. 'Marifet iltifata tabidir' diyerek Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül törenini gerçekleştirdik. 37 tasarımcımız iyi tasarım, 8 tasarımcımız da üstün tasarım ödülü aldı. Bunun yanı sıra İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 2020 ve 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışması ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 10. Endüstriyel Mimari Doğaltaş Taşarım Yarışması törenlerini gerçekleştirdik. Ödül alan tasarımlarımız, halihazırda önemli ihracat kalemlerimiz arasında yer alıyor. En kısa sürede diğer başarılı tasarımlar da ticarileşerek ihracatımıza değer katacak. İnanıyorum ki 2 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm bu etkinliklerin, ülkemize ve ihracatımıza önümüzdeki dönemde önemli katkıları olacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Design Week Türkiye 2021 etkinliğinde; 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20'yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu. Bu yıl keynote konuşmacıları arasında World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, mimar ve tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcı Hakan Akkaya, Aslı Filinta ve tasarım camiasının pek çok duayeni yer aldı.