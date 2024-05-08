DESOB, Çameli ilçesinde esnafları denetledi ve isteklerini dinledi

Ekonomi

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından, esnaflara yönelik denetlemeler aralıksız olarak devam ediyor. Çameli ilçesinde yapılan iş yeri ziyaretlerde hem denetim hem de esnaflarımızın istek ve talepleri dinlendi.

DESOB tarafından işyerlerine yönelik olarak denetim ve danışmanlık ziyaretleri aralıksız devam ediyor. DESOB denetim ekibi tarafından Çameli İlçesi'nde işyerleri ziyaret edildi ve esnafımızın istek ve önerileri de dinlendi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten ve denetimlere zaman zaman katılan DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak denetimlerimiz, ve bilgilendirme ziyaretlerimize Çameli ilçemizde devam ettik. Esnaflarımızın yasaların ön gördüğü şekilde kayıt ve evraklarının yanı sıra, mesleği hakkında ki yeni düzenlemeler ve hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Esnaflarımızın bizlerden beklentisini istek ve önerisini de alarak gerekli kurum ve oda başkanlıklarımıza da bildiriyoruz. Denetimlerimiz ve ziyaretlerimiz DESOB denetleme ekibimiz tarafından aralıksız olarak devam etmektedir" dedi. - DENİZLİ