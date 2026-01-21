Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
21.01.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Morgan Stanley, dijital dönüşüm ve enerji yatırımlarının etkisiyle bakırın 2026 itibarıyla altını geride bırakarak en stratejik yatırım aracı olacağını, fiyatlarda ise yüzde 20–35 arası artış potansiyeli bulunduğunu açıkladı.

Küresel piyasalarda altın ve gümüşteki yükseliş sürerken, Morgan Stanley'den emtia piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, 2026 yılı itibarıyla bakırın dijital dönüşüm ve enerji yatırımlarının etkisiyle altını geride bırakarak en stratejik yatırım aracı haline geleceğini öngördü.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DOYGUNLUK UYARISI

Morgan Stanley'nin yayımladığı raporda, jeopolitik riskler ve enflasyon nedeniyle güvenli limanlara yönelen yatırımcıların ilgisinin sürdüğü ancak değerli metallerde fiyatların doygunluk seviyesine yaklaştığına dikkat çekildi. Analize göre, önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağının sanayi ve teknoloji dönüşümünün temel hammaddesi olan bakıra kayması bekleniyor.

BAKIR "YENİ ALTIN" OLARAK TANIMLANDI

Bankanın değerlendirmesinde bakır, yalnızca bir sanayi metali olarak değil, "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak konumlandırıldı. Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla artan veri merkezi yatırımları, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji altyapıları bakıra olan talebi hızla artırıyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE ARZ SIKINTISI ETKİLİ

Raporda, yeşil enerjiye geçiş sürecinde bakır ihtiyacının mevcut sistemlere kıyasla katlanarak arttığına işaret edilirken, yeni maden projelerindeki gecikmelerin küresel arzı sınırladığı vurgulandı. Bu dengesizliğin fiyatlar üzerinde güçlü bir yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

YÜZDE 35'E VARAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi, küresel elektrifikasyon sürecinde bakırın kilit rol oynadığını ifade ederek, arzın talebi karşılayamadığı bir döneme girildiğini kaydetti. Banka, önümüzdeki 12 ayda bakır fiyatlarında yüzde 20 ila yüzde 35 arasında artış beklediğini açıkladı.

YATIRIMCILARA MADENCİLİK ŞİRKETLERİ UYARISI

Raporda, altın ve gümüşün portföylerde koruyucu rolünü sürdüreceği ancak en yüksek getiri potansiyelinin, talep yapısı daha istikrarlı olan bakırda bulunduğu ifade edildi. Analistler, yatırımcıların fiziki bakırın yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren madencilik şirketlerini de yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

* Bu bir yatırım tavsiyesi değildir

Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    bıraksınlar bu hikayeyi altını durduramıyorlar çünkü sınırlı be kimse satmak istemiyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
08:16
Trump’tan ’’suikast’’ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan ''suikast'' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:02:01. #7.11#
SON DAKİKA: Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.