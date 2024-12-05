Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak

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Airbus, Ekim ayı ortasında duyurduğu işten çıkarmaların 2.043 kişiyle sonuçlanacağını ve bunların yarısından fazlasının zor durumdaki uzay sistemleri bölümünde gerçekleşeceğini duyurdu.

05.12.2024 10:06  Güncelleme: 10:22
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Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, önlemler farklı ülke bölümleri arasında yayılacak ve Almanya 689 pozisyonla en büyük darbeyi alırken, onu Fransa'da 540 ve İngiltere'de 477 pozisyon izleyecek. Airbus, Uzay Sistemleri'nde yaklaşık 1.128 kişinin işini kaybedeceğini, bunu genel merkezde ve diğer operasyonlarda 618 kişilik azaltmanın izleyeceğini duyurdu.

Avrupalı uçak üreticisi, SpaceX gibi daha çevik oyuncularla rekabet etmekte zorlanmasının ve bazı programlardan kaynaklanan masrafların artmasının ardından pozisyonlarını azaltıyor. Airbus'tan yapılan açıklamada, önlemlerin amacının sabit maliyet tabanını azaltmak olduğu ve etkilenen pozisyonların neredeyse tamamının "genel gider pozisyonları" olarak tanımlandığı belirtildi.

UZAY PROGRAMLARINA EK BÜTÇE

Airbus'ın Savunma ve Uzay bölümünün işgücünün yaklaşık yüzde 5'ine eşdeğer olduğunu söylediği kesintiler, Airbus'ın Ekim ayında öngördüğü 2.500 kadar azaltmadan biraz daha düşük.

Airbus Haziran ayında yaptığı açıklamada, geliştirme riskleri yaratan "karmaşık ve sofistike ürünleri" gerekçe göstererek bazı uzay programlarıyla ilgili olarak yaklaşık 900 milyon euro (946 milyon dolar) tutarında masraf yapacağını belirtmişti.

İş Dünyası, Havacılık, Ekonomi, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

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