Devlet Denetleme Kurulu'na Yeni Yetkiler

Ekonomi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin "Devlet Denetleme Kuruluna görevden alma yetkisi tanınmıştır. Bunda Anayasa'ya aykırılık teşkil eden hiçbir unsur yoktur." dedi.

Gülsoy, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde sunum yaptı.

Teklifle vatandaşlardan gelen talepler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Gülsoy, düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelerin oluşturduğu hukuki boşluğun da giderileceğini söyledi.

Gülsoy, teklifle "Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un isminin, "Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirileceğini anlattı.

Devlet Denetleme Kurulunun dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikler hakkındaki görevinin kanunla belirleneceğinin altını çizen Gülsoy, "Devlet Denetleme Kuruluna görevden alma yetkisi tanınmıştır. Bunda Anayasa'ya aykırılık teşkil eden hiçbir unsur yoktur." diye konuştu.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak ödenen aylık asgari ödeme tutarının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı olan yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltilmesinin teklifte yer aldığını söyleyen Gülsoy, düzenlemede, aylık 1000 liralık asgari ücret desteğinin de bulunduğunu kaydetti.

Öngörülen destekle, işverenin işgücü maliyetinin düşürülmesinin amaçlandığına işaret eden Gülsoy, "Bu doğrultuda 2016'dan 2024 yılına kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmıştır. Geçen yıl 700 lira olan bu desteği, 1000 liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Verilecek olan desteğin finansmanı da İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Teklifle, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin enerji alım ve satımının düzenleneceğini vurgulayan Gülsoy, elektik ihtiyacı halinde kömür alma yetkisinin yine bu teklifte yer aldığını bildirdi.

AK Parti'li Gülsoy, düzenlemeyle, terör soruşturması kapsamındaki şirketlere 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanabilmesine imkan tanındığını da belirtti.