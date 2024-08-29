Devlet Desteğiyle 21 Yaşında Mantar Üretim Tesisi Kuran Genç İstihdam Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Devlet Desteğiyle 21 Yaşında Mantar Üretim Tesisi Kuran Genç İstihdam Sağlıyor

Niğde'de hibe desteği alarak mantar üretim tesisi kuran 21 yaşındaki Selahattin Demirbaş, 15 kişiye istihdam sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'ndan yararlanarak işletmesini kurmak için yüzde 50 hibe desteği alan Demirbaş, günde yaklaşık 1 ton mantar üretimi yapıyor.

29.08.2024 22:58
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Devlet desteğiyle 21 yaşında kendi tesisini kurdu

Isparta'da gördü, Niğde'de tesisini kurdu

8 odalı tesis kurdu, 15 kişiye istihdam sağlıyor

NİĞDE - Niğde'de hibe desteği alarak mantar üretim tesisi kuran 21 yaşındaki Selahattin Demirbaş, 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'ndan yararlanarak işletmesini kurmak için yüzde 50 hibe desteği alan Demirbaş, günde yaklaşık 1 ton mantar üretimi yapıyor. Isparta'da akrabalarının yaptığı işi Niğde'de yapmak için araştırma yaptığını söyleyen ve Niğde'de böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu aktaran Demirbaş, mantar üreticisi olmaya karar verdi. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı çerçevesinde hibe desteğine başvuran ve müracaatı kabul edilen Demirbaş, verilen destekle 8 odalı tesisini kurdu.

Yaptığı araştırmalar sonucunda kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu gördüğünü söyleyen Demirbaş yaptığı açıklamada; "Isparta'da amcamlar bu işi yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Ben de Niğde'de yaptığım araştırmalar sonucunda böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu fark ettim. Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek destek başvurusu yaptım ve projem kabul edildi. 8 odalı bir tesisi kurdum. Şuan 15 kişiye istihdam sağlıyoruz ve üretimi 1 ton seviyesine kadar ulaştı. Kapasitemizi arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Devlet Desteğiyle 21 Yaşında Mantar Üretim Tesisi Kuran Genç İstihdam Sağlıyor - Son Dakika

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