Devlet Destekli Tarım Sigortalarında 15,5 Milyar Liralık Hasar Tazminatı Ödendi

Ekonomi

MEHMET CAN TOPTAŞ/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye'de devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 2019-2023 döneminde toplamda 15,5 milyar liralık hasar tazminatı ödenirken 4,5 milyar lira ile "don" ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan derlediği bilgilere göre, gelişen sigortacılık sektörü, çiftçilerin bilinçlenmesi ve devlet tarafından verilen desteklerin etkisiyle tarımda sigortalı sayısı ve biriken sigorta priminde artış görüldü.

Türkiye'de 2019-2023 döneminde bitkisel ürün, sera, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, su ürünleri ile arıcılık gibi alanlarda faaliyette bulunanlara dolu, don, sel ve su baskını, yangın, heyelan ve hortum gibi afetler nedeniyle hasar ödemesi yapıldı.

Söz konusu dönemde en fazla ödeme yapılan afet konusu "don" oldu. Don hasarı için 4 milyar 492 milyon lira ödeme yapılırken, bu afeti 4 milyar 10 milyon lirayla "dolu" takip etti. Geçen yıl "don" için 2,4 milyar lira hasar ödemesi yapıldı.

Ödemede ön plana çıkan diğer kalemler ise 1,2 milyar lirayla "zorunlu kesim", 697,3 milyon lirayla "fırtına", 668,3 milyon lirayla "sel ve su baskını", 457 milyon lirayla yavru ölümü, 415,7 milyon lirayla "yaban domuzu", 237,2 milyon lirayla "yavru atma" şeklinde sıralandı. Hortum, yangın ve heyelanın ise en az hasar tazminatı ödenen kalemler olduğu görüldü.

Deprem afeti için de 2022'de 39 bin 321 lira olan hasar ödemesi, geçen yıl "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 milyon 664 bin liraya çıktı.

Devlet destekli tarım sigortalarında 2019'da 1 milyar 155,9 milyon lira, 2020'de 1 milyar 313,5 milyon lira, 2021'de 2 milyar 554,2 milyon lira, 2022'de 3 milyar 393,3 milyon lira ve geçen yıl 7 milyar 111,2 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. Böylece 5 yılda yapılan ödeme 15 milyar 528,2 milyon lirayı buldu.

Poliçe sayısında artış devam etti

Bu dönemde poliçe sayısı ile sigortaların toplam bedelinde de düzenli artış görüldü. 2019'da 2 milyon olan poliçe sayısı, 2020'de 2,2 milyona, 2021'de 2,5 milyona, 2022'de 3 milyon 77 bine, geçen yıl ise 3 milyon 86 bine ulaştı.

Sigortaların toplam bedeli 2019'da 55,2 milyar lira olurken bu tutar 2020'de 83,1 milyar liraya yükseldi. 2021'de 124,4 milyar liraya, 2022'de 296,1 milyar liraya çıkan tutar, geçen yıl ise 638,3 milyar lira oldu. Böylece 5 yılda sigortaların toplam bedeli 1,2 trilyon lira olarak hesaplandı.

2019-2023 yıllarında ödenen hasar tazminatları tutarları şöyle:

2019 1.155.983.937 2020 1.313.526.993 2021 2.554.247.269 2022 3.393.301.958 2023 7.111.229.747 Toplam 15.528.289.904

Kaynak: AA