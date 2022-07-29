Çanakkale'de 467 bin 100 dekar alanda sulama sezonu devam ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de 467 bin 100 dekar alanda sulama sezonu devam ediyor

29.07.2022 09:59
Çanakkale'de 467 bin 100 dekar alanda sulama sezonu devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akça, DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akça, DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu bildirdi.

Akça, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini vurgulayan Akça, şunları bildirdi:

"DSİ ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olup bir markadır. DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikardır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket

katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan

kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmeye devam etmektedir."

DSİ Genel Müdürü Akça, Çanakkale'de nisan ayında başlayan 2022 sulama sezonunda toplam 467 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini hatırlattı.

2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 2 milyar 800 milyon 250 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğine işaret eden Lütfi Akça, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Çanakkale, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de 467 bin 100 dekar alanda sulama sezonu devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 467 bin 100 dekar alanda sulama sezonu devam ediyor - Son Dakika
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