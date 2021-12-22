Devlet tahvili ve Hazine bonoları gelirlerinde stopaj sıfırlandı

Devlet tahvili ve Hazine bonolarının kupon ödemeleri ve alım satım kazançları başta olmak üzere bu kıymetlerden elde edilen tüm gelirler için vergi alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 2022 yılı sonuna kadar alınan devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Böylelikle gerçek kişi yerli ve yabancı yatırımcılar için stopaj nihai vergileme olacağından 2022 sonuna kadar bu tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler vergisiz olacak.

Düzenleme bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan devlet tahvili ve Hazine bonosu yatırımlarını kapsayacak.

Tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, TL cinsinden ihraç edilen devlet tahvili ve Hazine bonolarında değerlendirmelerini teşvik etmek, ulusal para biriminin değerinin korunmasına katkıda bulunmak ve Hazinenin ihtiyaç duyduğu finansman teminini kolaylaştırmak maksadıyla getirilen düzenlemenin sağladığı vergi avantajıyla, bu enstrümanlara yatırım yapmak daha cazip hale gelecek.

Uygulama Hazinenin ihraç ettiği kira sertifikalarını da kapsayacak.

Stopaj avantajından Hazine Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen ve fon kullanıcısının Hazine olduğu kira sertifikalarından sağlanan gelirler için de yararlanılabilecek. 31 Aralık 2022 tarihine kadar bu kira sertifikalarına yapılan yatırımlardan elde edilen gelirlerde de vergi avantajından yararlanma imkanı sağlandı.