Devletten destek alan genç kadın, hayvancılık için köyüne döndü

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı yüzde 85 hibe desteğinden faydalanan 27 yaşındaki Zehra Ersoy, şehir hayatını bırakıp İzmir'in Menemen ilçesindeki köyüne yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

Menemen'e bağlı Tuzçullu Mahallesi'nde dünyaya gelen Ersoy, lise eğitiminin ardından çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştı.

Evlenince kente taşınan bir çocuk annesi Zehra Ersoy, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı" kapsamındaki yüzde 85 hibe destekli projeye başvurdu.

Gerekli şartları sağlayan ve başvurusu kabul edilen genç girişimci, köyüne dönerek hayvancılığa adım attı.

Şu sıralar yeni doğan kuzuların heyecanını yaşayan Zehra Ersoy, AA muhabirine, küçüklüğünde de bu işle ilgili tecrübesi olduğu için zorluk yaşamadığını ifade etti.

Kendisine bu imkanı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce istiridye mantarı üretmeye başladım ve bu sürede sürekli köye gidip gelmeye başladığım için hayvan yetiştiriciliğine de merak sardım. O niyetle Menemen İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak sürü yönetimi kursuna katıldım. Daha sonra ise bölge genelinde uygulanan Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı'na başvurdum ve hibe almaya hak kazandım. Köyde yerimiz vardı onu düzenleyip proje kapsamında 15 koyun ve 1 koç aldık. Ayrıca kendimiz de dışarıdan 5 koyun aldık. Şu anda her şey çok iyi gidiyor."

Hayvan sayısını artırmak istiyor

Karacabey merinosunun ülkede yetiştirilen koyunlar içinde en iyi besi performansına sahip türlerden biri olduğunu aktaran Ersoy, bu hayvanların et veriminin yüksek olduğunu ve yününden de yararlanıldığını söyledi.

Özellikle kuzularla ilgilenmeyi sevdiğini ve oğlunun da minik hayvanlarla zaman geçirdiğini ifade eden Ersoy, "Dört ay önce hayvanları teslim aldık, bunlardan gebe olanlar vardı onların doğumu gerçekleşti. Doğumunu beklediğimiz koyunlarımız var, onları sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvancılık çok meşakkatli ve aynı zamanda çok zevkli bir iş. Özellikle kuzularla ayrıca ilgileniyorum, onların doğup büyüdüğünü görmek insanı mutlu ediyor. Hedefim hayvanların otlayacağı bir mera ayarlamak, bunu gerçekleştirebilirsem hayvan sayısını artırmak istiyorum. Bu daha başlangıç inşallah daha güzelini gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Ersoy, bu anlamda meranın çok önemli olduğunu söyledi.

Hayvanlardan henüz ticari süt üretimi sağlayamadıklarını, sürüyü büyütmeye odaklandıklarını da dile getiren Ersoy, istiridye mantarı yetiştiriciliğiyle birlikte geleceğe yönelik büyüme planlarının olduğunu sözlerine ekledi.