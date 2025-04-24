Devrekani\'de Millet Bahçesi Projesi Hayata Geçiyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Millet Bahçesi yapılacak. Başkan Engin Altıkulaç, "Bıdık Çayırı bölgesinde hayata geçireceğimiz Millet Bahçesi'nin projesi tamamlandı. 3 milyon TL tutarındaki ödeneğimizi sağladık" dedi.

Kastamonu'da son yıllarda aldığı yatırımlar ve yapılan çalışmalarla ön plana çıkan ilçesi Devrekani'de yeni bir proje daha hayata geçirilecek. Önemli bir projeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanan Devrekani'de, ilçe halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak Millet Bahçesi yapımı için harekete geçildi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altınkulaç, Millet Bahçesi projesiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Devrekani Belediyesi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Millet Bahçesi projesinin, Bıdık Çayırı mevkisinde inşa edileceğini söyleyen Başkan Altıkulaç, projeye ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve gerekli olan 3 milyon TL'lik ödeneğin de temin edildiğini ifade etti.

Millet Bahçesi projesinin tamamlandığını duyuran Başkan Altıkulaç, "Bıdık Çayırı bölgesinde hayata geçireceğimiz Millet Bahçesi'nin projesi tamamlandı. 3 milyon TL tutarındaki ödeneğimizi sağladık. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarından başlayarak bu projeyi Devrekani'mize kazandıracağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Hayata geçirilecek Millet Bahçesi'nin, Devrekani ilçe halkı için sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda sosyal etkinliklerin merkezi olacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, "Vatandaşlarımızın dinlenme, spor yapma ve vakit geçirme ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte planlanan bu proje ile ilçeye modern bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemiz kısa sürede inşallah hayata geçirilecek. Devrekani halkı da şimdiden yeni Millet Bahçesi için heyecanlı. İlçeye değer katacak bu yatırımın, bölgenin yaşam kalitesine ve cazibesine önemli ölçüde katkı sağlayacak" diye konuştu. - KASTAMONU