35 bin liradan 500 bin liraya kadar barınma yardımı! Tadilat ve bakım onarım dahil - Son Dakika
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35 bin liradan 500 bin liraya kadar barınma yardımı! Tadilat ve bakım onarım dahil

10.08.2023 14:27

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan kişilere yönelik para desteği sağlanıyor. Hane, tadilat, büyük onarım ve yapım programı kapsamında verilen barınma yardımları 35 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar uzanıyor. Prefabrik evde yapımında 300 bin TL'ye kadar para yardımı veriliyor. Yardımlar, ev onarımları ve yapımına göre miktar ve yardım türüne göre değişiklik gösteriyor. Yardımlar doğrudan para gönderimiyle yapılıyor ve belirli bir süre içinde harcamaların yapılması gerekiyor.

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan kişilere yönelik para desteği sağlanıyor. Hane, tadilat, büyük onarım ve yapım programı kapsamında verilen barınma yardımları 35 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar uzanıyor. Prefabrik evde yapımında 300 bin TL'ye kadar para yardımı veriliyor.

YAPIMA VE ONARIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Hane tadilat, onarım ve yapım programı yardımlarında miktar yardım türüne göre değişiklik gösteriyor. İhtiyaca göre verilen yardımlar kapsamında basit ev onarımlarına 35 bin TL'ye kadar yardım yapılıyor. Orta düzey ev onarımlarında 70 bin TL'ye kadar maddi destek sağlanıyor.

Kapsamlı ev onarımlarında yapılan para yardımı 100 bin TL'yi buluyor. Prefabrik ev yapımlarında ise 300 bin TL'ye kadar yardım yapılıyor. Betonarme ev yapımları veya ev alımlarında ise 500 bin TL'ye kadar para desteği sağlanıyor.

Basit ve orta düzey ev onarımları kapsamında verilecek yardımlarda doğrudan para gönderimi yapılıyor. Verilen para kaynağının 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekiyor.

Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde aktarım gerçekleştiriliyor.

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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere, barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükselmesine yönelik yürütülen yardımlardan her yıl binlerce aile faydalanıyor.

Muhtaçlık sınırının altında olan, sağlıklı barınma şartlarında bir konutu olmayan, en az son 1 yıldır SYDV'nin sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafakaya haiz akrabası bulunmayan kişiler bu parayı alabiliyor.

Başvuru işleminizi e-Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım sayfasından veya SYDV'lere yapabilirsiniz.

AİLEYE YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR YAPILIYOR

Bakanlığın barınma yardımı dışında ailelere yönelik birçok yardımı bulunuyor. İhtiyaç sahipleri başvuru yaptıktan sonra kriterleri karşıladıysa para yardımı almaya hak kazanıyor. Aile destek programı, afet/acil durum yardımları, yakacak yardımı, doğal gaz tüketim desteği, elektrik tüketim desteği, gıda yardımları, öksüz ve yetim yardımı, vefat yardımı gibi destekler sağlanıyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 35 bin liradan 500 bin liraya kadar barınma yardımı! Tadilat ve bakım onarım dahil - Son Dakika


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SON DAKİKA: 35 bin liradan 500 bin liraya kadar barınma yardımı! Tadilat ve bakım onarım dahil - Son Dakika
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