Dgpays ve Arcapita'dan NEOPAY Satın Alımı - Son Dakika
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Ekonomi

Dgpays ve Arcapita'dan NEOPAY Satın Alımı

Dgpays ve Arcapita, BAE'deki NEOPAY'in çoğunluk hissesini satın aldı, büyüme hedefleniyor.

23.09.2024 11:18
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Türk fintek şirketi Dgpays'ın Arcapita ile oluşturduğu konsorsiyum, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hızlı büyüyen ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'in çoğunluk hisselerini Mashreq Bank'tan satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin finansal teknoloji sağlayıcılarından olan Türk fintek şirketi Dgpays ve global yatırım şirketi Arcapita Group Holding'in eşit ortaklıkta oluşturduğu konsorsiyumun, BAE'nin önde gelen bankalarından Mashreq'in sahip olduğu, ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın aldığı duyuruldu.

Açıklamada, NEOPAY için yaklaşık 385 milyon dolarlık bir işletme değeri anlamına gelmesi beklenen işlem için, ilgili düzenleyici kurumlardan onay beklendiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, satın alma sonrasında NEOPAY'ın, konsorsiyumun stratejik desteğiyle büyümesini daha da hızlandırması ve Dgpays'in ileri teknoloji çözümlerinden faydalanarak yeni hizmetler sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mashreq bünyesinde stratejik bir birim olarak kurulan NEOPAY, son yıllarda perakende, konaklama, kamu ve e-ticaret gibi kilit sektörlerde çeşitli müşteri kitlesine hizmet vererek önemli bir büyüme elde etti.

NEOPAY'in büyümesi, BAE'nin genç ve dijital okuryazar nüfusu, güçlü GSYH büyümesi ve hükümetin dijital dönüşümü ve nakitsiz bir ekonomiyi teşvik etmeye yönelik devam eden girişimleriyle şekillenen dinamik ekonomik yapısından güç alıyor.

"NEOPAY'in başarısının Orta Doğu'nun daha geniş bir kısmına yayılmasında büyük bir potansiyel görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dgpays Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Ömerbeyoğlu, Mashreq ortaklığı ile NEOPAY'in dönüşüm yolculuğunu desteklemekten heyecan duyduklarını ifade etti.

Bugüne kadar NEOPAY'in, BAE'deki dijital ödeme alanında olağanüstü bir büyüme ve inovasyon sergilediğini belirten Ömerbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarının Orta Doğu'nun daha geniş bir kısmına yayılmasında büyük bir potansiyel görüyoruz. Dgpays olarak her zaman finansal hizmetlerde dijital dönüşümü, ileri teknoloji ve stratejik ortaklıklarla yönlendirmeyi misyon edindik. Fark yaratan fintek çözümlerimizi NEOPAY'in güçlü platformu ile entegre ederek büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar oluşturmayı, bu yenilikçi çözümleri BAE ve daha geniş Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üye ülkeleri (GCC) pazarındaki kurumsal ve KOBİ segmentlerine sunmayı amaçlıyoruz."

Arcapita CEO'su Atif Abdulmalik da NEOPAY'in Arcapita'nın yalnızca pazar lideri olan değil, aynı zamanda elverişli makroekonomik eğilimlerle güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketleri satın almaya odaklanan yatırım stratejisiyle tamamen uyumlu olduğuna dikkati çekti.

Mashreq Grup CEO'su Ahmed Abdelaal da bu işlemin NEOPAY'in yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve bölgesel dijital ödeme lideri olarak güçlü büyüme yolculuğuna devam etmesine olanak tanıdığına vurgu yaptı.

NEOPAY'in, Dgpays ve Arcapita'ya Orta Doğu genelindeki iddialı genişleme planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak doğru uzmanlık ve vizyona sahip olduğuna emin olduklarını kaydeden Abdelaal, "Mashreq, NEOPAY'de önemli bir hisseyi elinde tutmaya devam ederken, şirketin operasyonlarını genişletmesi ve pazar liderliğini pekiştirmesiyle yeni zirvelere ulaşacağını görmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

NEOPAY CEO'su Vibhor Mundhada da Dgpays ve Arcapita'nın desteğiyle NEOPAY'in büyüme yolculuğunun bir sonraki aşamasına adım atmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

NEOPAY'in, sürekli yenilik yaparak ve müşterilerine değer katarak dijital ödemeler sektöründe lider konumunu sağlamlaştırdığını anlatan Mundhada, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni hissedarlarımızın teknolojik ve finansal desteği, Mashreq'in de devam eden katkılarıyla birlikte, BAE'deki büyümemizi hızlandırmaya ve Orta Doğu genelindeki varlığımızı genişletmeye hazırız. E-ticaret ödemelerini geliştirmeye ve bölgede dijital ödemelerin yaygınlaşmasını teşvik etmeye kararlıyız."

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dgpays ve Arcapita'dan NEOPAY Satın Alımı - Son Dakika

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