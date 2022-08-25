DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı - Son Dakika
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DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı

25.08.2022 14:48
DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı

DHL Global Forwarding Türkiye'de, Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen getirildi.

DHL Global Forwarding Türkiye'de, Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen getirildi.

Alınan bilgiye göre, 200'den fazla ülkede kara, hava ve deniz taşımacılık, gümrükleme, tedarik zinciri ve depolama hizmetleri sunan dünyanın lider lojistik şirketi DHL Global Forwarding, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki büyümesine destek olmak amacıyla Savunma ve Havacılık Direktörlüğü'nde Tamer Özmen'i görevlendirdi.

DHL Global Forwarding Türkiye'nin Üst Yöneticiliğini ise Ingo Alexander Rahn yürütüyor.

Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisine yönelik çeşitli görevler üstlenen Özmen, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı yaptı.

Atak helikopterinin ihracatına yönelik olarak Pakistan ve Filipinler ile yürütülen görüşmeler ve sözleşmeler imzalanması süreçlerinde görev alan Özmen, TUSAŞ'ta T129 Atak helikopteri, Hürkuş Temel Eğitim Uçağı, Anka İnsansız Hava Aracı, Gökbey Genel Maksat Helikopteri ile farklı ülkelere yönelik yapılan tanıtım turlarına, uluslararası savunma ve havacılık fuarlarına katılım organizasyonlarına liderlik etmişti. Brezilya'da Nisan 2019'da yapılan "T129 Atak Road Show" dünya havacılığının dikkatlerini TUSAŞ'a çekmişti.

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Kaynak: AA

Tamer Özmen, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı - Son Dakika
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